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首頁 / 政治

喜樂島組黨 本土社團：不認同反對蔡總統

最新更新：2019/07/18 20:00

（中央社記者范正祥台北18日電）民視前董事長郭倍宏號召成立的喜樂島聯盟將組黨，包括台灣社在內的本土社團表示，樂見新政黨成立爭取立委席次在國會發聲抵制中國對台影響，但期盼勿傷害本土政權。

台灣社社長張葉森回應中央社記者詢問時指出，就他的了解，確實有不少台派對於民進黨過去3年多來的執政表現並不滿意，雖然有些人明年大選仍然會含淚投票繼續支持民進黨推出的總統和立委參選人，但是也有一些人含淚不投票。

張葉森說，對於部分台派打算組黨，爭取立委席次，在國會抵制中國對台影響，就這部分而言，他樂觀其成；但如果組黨是要反對總統蔡英文，那就不宜。雖然民進黨總統初選過程令人不滿，但初選已經結束，明年總統大選，「我們還是會支持蔡英文」。

至於會不會考慮加入喜樂島籌組的政黨，張葉森表示，他與一些台派朋友一開始有參與喜樂島聯盟會議，但後來看法逐漸不同，也就沒有再去參加。

台灣獨立建國聯盟主席陳南天受訪表示，對於喜樂島聯盟擬正式組黨一事，沒有特別的看法，「我不會參加」。

台灣團結聯盟黨主席劉一德表示，如果喜樂島聯盟組黨是為了反對蔡總統，那與台聯主張不符，「台聯主張保住本土政權，如果本土政權失去了，什麼都沒有了。」（編輯：鄭雪文）1080718

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