林昶佐：曾邀林飛帆加入時力參選區域立委

（中央社記者陳俊華台北19日電）時代力量立委林昶佐今天說，在去年九合一選後，曾建議民進黨副秘書長林飛帆不要出國念書，要找個適合的戰鬥位置，勸他加入時力參選區域立委，但林飛帆最後還是加入民進黨。

民進黨主席卓榮泰15日舉行記者會，公布由和時代力量友好的林飛帆，接任黨副秘書長。時力立委洪慈庸表示，得知林飛帆選擇加入民進黨，她個人很祝福，但為什麼許多年輕夥伴們紛紛選擇了民進黨，而不是選擇加入時代力量？她今天一直問自己：「這4年來大家這麼辛苦，到底是為了什麼？」

林昶佐受訪時表示，去年九合一選舉過後，一直有和林飛帆保持聯繫，林飛帆本來想要出國念書，「我給他的建議是不要」，因為這次選舉是台灣的關鍵時刻，無論是歐洲各國、美國、日本、澳洲等，對中國與台灣的態度，已經在做關鍵性調整，就看台灣人民能不能把握機會，做出關鍵的選擇。

林昶佐說，聽到林飛帆想去國外唸書後，「我跟他說，你要去唸書喔？我還想寫一張專輯、玩音樂咧」。他告訴林飛帆，要找一個適合的戰鬥位置，並曾邀林飛帆加入時力、參選區域立委，但最終林飛帆還是加入民進黨。

林昶佐表示，在民進黨發言人李彥榕加入民進黨前，也曾找過李彥榕加入時代力量，並徵詢她參選台北市立委的意願，但李彥榕選擇加入民進黨；林昶佐說，至少同樣是在阻擋中國勢力，「大方向上有一致理想」。

至於總統大選議題，林昶佐說，他不支持時代力量自推候選人，若決策委員會做成決議要支持哪位總統候選人後，還是能對個別的政策方向有不同立場，現在時力在立法院中的表現就是如此。

林昶佐表示，總統是主權的象徵，總統蔡英文在外交、國防等方面，「真的是符合台灣國家利益的表現」，蔡總統無論在外交、國防、兩岸等議題上的發言，都不主動挑釁，但又溫和地堅定。時力為了捍衛台灣主權，決議要支持哪位總統候選人後，對政策還是會有不同態度；就算台北長柯文哲要出來選總統，「不見得會尷尬」。（編輯：蘇龍麒）1080719