蔡總統丹佛之行 僑胞標語讚捍衛民主[影]

總統蔡英文抵丹佛，當地僑胞蔡利清以108年前孫文曾到訪丹佛為題，製作創意標語表達支持。中央社記者林宏翰丹佛攝 108年7月20日

（中央社記者林宏翰丹佛19日專電）總統蔡英文結束加勒比海友邦訪問，今天返程抵達美國丹佛市，受到數百名僑胞歡迎，有人高舉標語，以百年前孫文也曾在丹佛停留來形容蔡總統捍衛民主的價值。

蔡總統於丹佛時間下午3時45分抵達位於市中心的希爾頓飯店，數百名來自美國各地的僑胞聚集，最遠從東岸佛羅里達州而來。蔡總統現身，僑胞歡呼聲四起，高喊「蔡總統加油」。

丹佛當地IC產業退休的蔡利清手持中華民國與美國國旗，標語寫著「孫文創民國，英文衛民主，二文到丹佛，為民主造福」。

這段標語透露丹佛與中華民國的淵源。1911年辛亥革命，武昌起義成功，當時孫中山正在美國募款，1911年10月10日下榻丹佛市布朗皇宮飯店（Brown Palace Hotel）。

資深僑胞蔡利清說，他想到孫中山在1911年來到丹佛，之後創建中華民國，而蔡總統在超過一個世紀之後也來到這裡，同樣是為捍衛民主價值而來，希望藉標語表達支持。

影片來源：中央社

總統蔡英文抵達丹佛，抵達飯店時，僑胞高喊「蔡總統加油」。中央社記者林宏翰丹佛攝 108年7月20日

丹佛台灣同鄉會副會長王劍峰說：「這是丹佛僑界有史以來最大盛事，從來沒有這樣盛大，我們很高興蔡總統能來這裡過境，慰問我們，我們也幫她加油。」

來自洛杉磯的僑務委員溫玉玲說：「台灣總統能夠在內陸城市過境，而不是周邊大城市，這已經是一大突破，這裡同鄉不多，但眾議員很支持台灣，共400、500名鄉親從各地而來，也幫助在地經濟。」

在場僑胞來自美國各地，有人從佛羅里達州搭飛機來，也有洛杉磯年長僑胞幾個人輪流開車，花了兩天的時間、16小時的車程，千里來到丹佛。

大洛杉磯台灣會館副董事長蔡漢成表示，儘管路途遙遠，但鄉親都充滿熱誠，唯一目的就是要見蔡總統一面，跟她說加油。

除了年長僑胞，人群裡也有年輕留學生，就讀科羅拉多州立大學的台灣留學生說：「總統加油，謝謝你讓台灣變得更好，謝謝妳的堅持。」

台僑數百人大陣仗以外，隔著車道約有10多名舉著五星旗的中國抗議人士到場喊「一個中國」，另外也有幾名中國海外民運人士與在地中國移民表態支持蔡總統，過程平和，各路人馬未見衝突。（編輯：廖漢原）1080720

總統蔡英文抵達丹佛，數百名僑胞在飯店外守候，對街有10多名中國抗議人士舉五星旗喊「一個中國」。中央社記者林宏翰丹佛攝 108年7月20日

總統蔡英文抵達美國丹佛，數百名僑胞在飯店外守候，揮舞國旗迎接。中央社記者林宏翰丹佛攝 108年7月20日

總統蔡英文於美國時間19日下午抵達丹佛，數百名來自各地的台灣僑胞聚集迎接。中央社記者林宏翰丹佛攝 108年7月20日