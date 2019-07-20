蔡總統過境丹佛 會晤全美首位出櫃男同志州長

（中央社記者侯姿瑩台北20日電）總統蔡英文結束訪問加勒比海友邦行程，回程過境美國科羅拉多州首府丹佛，並會晤當地政要，包括州長波利斯（Jared Polis），他是美國首位公開出櫃的男同性戀州長。

蔡總統結束訪問海地、聖克里斯多福及尼維斯、聖文森、聖露西亞等加勒比海友邦後，回程過境丹佛，在丹佛停留2晚後，再啟程返台，預計台北時間22日返抵國門。這是蔡總統任內出訪友邦，首度過境丹佛。

總統於當地時間19日下午抵達丹佛，規劃分別會晤波利斯、美國聯邦參議院外交委員會亞太小組主席賈德納（Cory Gardner），晚間與當地主流暨僑界人士晚宴。

波利斯、賈德納也都有出席晚宴；波利斯致詞時特別讚許，蔡總統任內，台灣通過同婚立法，成為亞洲首個同婚合法化國家。

位於美國西部的科羅拉多州是全美平均海拔最高的一州，高達2070公尺；地勢頗高的丹佛被稱為The Mile High City（一哩高城），是真正「一英里高」的城市。對台灣十分友好的賈德納正是來自科羅拉多州的聯邦參議員。

外交部先前表示，丹佛是新興城市，與台灣有商業互動，當地也有僑胞；這是安排過境城市時會考量的因素。另外，丹佛有許多農業、新興能源產業，也希望可以進一步合作。

科羅拉多州的主要農產品包括牛肉、玉米等；再生能源方面，主要有太陽能與風力發電。丹佛是全美成長最快速的大城市之一，近年有許多從美國東、西岸移入的人口。

有鑒於丹佛的經濟發展潛力，外交部近年也設立駐丹佛台北經濟文化辦事處，拓展雙邊經貿、投資等領域的關係。

位於密蘇里州堪薩斯市的「駐堪薩斯台北經濟文化辦事處」於2015年4月17日遷至丹佛市，同年4月27日正式更名為「駐丹佛台北經濟文化辦事處」，現任處長為張詩瑞。

展望科州與台灣的雙邊關係，張詩瑞日前接待來自台灣的訪團時表示，希望持續拓展與科州的實質連結，包括經貿關係；其中，農產品、紡織、資通訊產品都是重要領域。

張詩瑞也把握每個機會，為台灣拓展商機、替台灣廠商打知名度。例如，6月時，他送上來自台灣的蘭花給丹佛市長韓考克（Michael B. Hancock），恭賀他第三度當選丹佛市長，韓考克也將這盆粉色的蘭花擺在辦公室。

除了蘭花，張詩瑞還送了噶瑪蘭威士忌給韓考克。他說，這2樣禮物，韓考克都很喜歡。（編輯：林興盟）1080720