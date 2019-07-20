喜樂島聯盟政黨成立 民進黨盼一起做蔡總統後盾

喜樂島聯盟政黨成立大會20日在台北舉行，會後舉行記者會，當選首任黨主席的前台灣基督長老教會議長羅仁貴出席致詞。中央社記者吳翊寧攝 108年7月20日

（中央社記者侯姿瑩台北20日電）喜樂島聯盟政黨今天成立，將推立委候選人。民進黨回應表示，總統蔡英文堅定維護台灣主權，穩健推動各項改革工作；民進黨期盼，所有關心台灣主權的伙伴們，「一起作總統最有力的後盾」。

喜樂島聯盟政黨成立大會今天舉行，選出羅仁貴牧師作為首任黨主席。羅仁貴表示，成立這個政黨並非不滿蔡總統，也不是要搞分裂；未來將推出10名以上的立委候選人，但目前沒有考慮推出總統候選人。

對於喜樂島聯盟政黨正式成立，民進黨發言人李晏榕晚間回應表示，面對中共對台灣步步進逼的滲透與分化，支持台灣民主自由的陣營必須團結再團結，才能確保台灣的生活方式不受挑戰。

她說，3年多來，蔡總統堅定維護台灣主權，同時，穩健地推動台灣社會各項改革工作。「我們非常期盼所有關心台灣主權的朋友、伙伴們一起作總統最有力的後盾」。

喜樂島聯盟政黨成立大會由喜樂島聯盟總召集人郭倍宏擔任大會主席。郭倍宏在大會致詞時表示，這個政黨成立的緣由是為了反中國併吞、正名台灣國、制定新憲法、以台灣名義加入聯合國，使台灣成為正常化國家。

被選為喜樂島聯盟政黨黨主席的台南東門巴克禮紀念教會主任牧師羅仁貴受訪時表示，未來將推出區域立委與不分區立委候選人，至少10名以上。至於是否推出總統候選人，他說，「我們現在沒有考慮」。

對於獨派大老辜寬敏全力促成「蔡賴配」，羅仁貴表示，如果能夠蔡賴配，「應該是樂觀其成」，如果他們當選，也是台灣的福氣。

此外，對於喜樂島聯盟政黨成立，前行政院長游錫堃今天出席台北市宜蘭縣同鄉會50週年活動受訪時表示，台派最重視台灣國家正常化，他們要結社、參政或參選都是他們的自由。

游錫堃說，他相信，大家理念相同，他們一定會以台灣為念。他們的目的就是要讓台灣成為正常化國家，這次2020總統大選關係台灣前途非常巨大，他相信喜樂島聯盟政黨做任何事，一定與自己的願景不相違背。

被問到是否有意重返政壇、擔任不分區立委？游錫堃表示，「沒有考慮」，他已經淡出政壇，但他身為民進黨員、更是台灣人、民主人，希望台灣成為正常國家；在他還有力氣的時候，會努力盡一點心力，他會關心、但不會介入。（編輯：鄭雪文）1080720