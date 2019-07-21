力拚連任 總統：團結台灣派中華民國派保護台灣

（中央社記者溫貴香丹佛20日電）獨派色彩鮮明的喜樂島聯盟組黨，並表示不排除推出總統人選。總統蔡英文今天表示，盼能團結所有能團結的力量，包括台灣派、中華民國派，保護中華民國台灣。

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喜樂島聯盟昨天舉行組黨大會，選出首任黨主席羅仁貴，羅仁貴受訪時表示目前沒有考慮推出總統候選人，並樂觀其成蔡賴（前行政院長賴清德）配。但昨天深夜又發表聲明指出，並未排除推出總統候選人的可能，蔡政府執政不佳，造成基層普遍不滿，在這樣的情況下，盡可能提供台灣人民更多不同的選項，是喜樂島應該努力的方向。

蔡總統表示，她希望能團結所有能團結的力量，包括台灣派、中華民國派，把一切能團結的力量都團結起來，保護中華民國、保護台灣、保護中華民國台灣。

至於民進黨是否還有和台北市長柯文哲合作的可能，蔡總統重申，這個問題沒有那麼複雜，答案很簡單，在選舉中最重要的是投票的人，無論是台灣派、中華民國派、愛台灣、守護台灣的人，都是要共同集結的力量。

至於蔡總統副手人選，獨派盼促成蔡賴配，也傳出桃園市長鄭文燦是可能人選，蔡總統說，鄭文燦聽到自己都會嚇一跳。她認為，等政治情勢比較明朗，全黨會坐下來好好討論，目標還是推出最能勝選的組合。

談到蔡總統及執政團隊在去年九合一選舉後的改變，蔡總統說，去年選完，執政團隊歷經一段很困難的過程，團隊也做檢討，把應該加強的地方加強。很多實際政策，必須要有一定的時間才能看出成效，執政3年，很多績效陸續顯現，執政評價也越來越好。

蔡總統也說，主要改變就是，過去埋首苦幹、拚命做事，但沒有充分跟社會報告所做的事，去年選完有檢討、有一些該修正的也修正，執政團隊比較靈活。（編輯：黃國倫）1080721