台灣研發量產30公厘鏈砲塔 美原廠驚艷邀參展

（中央社記者張良知台北21日電）國家中山科學研究院執行「迅馳專案」的雲豹30鏈砲車目前已在量產，其中自行研發的30公厘鏈砲砲塔，命中率更高過已知的砲塔系統，讓美國原廠都大為驚艷，並已邀請中科院到美國參展。

根據聯合新聞網報導，中科院長杲中興指出，30公厘鏈砲原廠為美國「諾格創新系統」（Orbital ATK），是美國負責航空航天製造商和國防工業公司，對方看見台灣自研的30公厘鏈砲砲塔在實測中的表現，相當讚嘆台灣國防工業實力，還邀請中科院到美國參展。

杲中興表示，這個30公厘鏈砲只是很多案例的其中一個，做完以後讓美方都嚇一跳，為什麼台灣在這麼短的時間，且在過去沒有任何火砲整合的基礎下，可以設計做到動態打動態、不論直著打或橫著打，移動時的命中率比過去都高很多，原廠都說台灣產品應運到美國展示會讓別人看看。

杲中興有信心的表示，認為任何的砲來，經過台灣的能力，都可以整合到台灣的武器系統上，將來不論海上船用或是地面遙控槍砲，都是用類似的邏輯概念來設計。

中科院副院長葛平亞指出，這種數位射控大概在20年前就做過了，以前做M60A3的性能提升，更早前的M48H那個時代，中科院資通所的一批人就曾經參與過，所以對砲的控制及掌握是非常有概念的。

葛平亞說，此案除了砲身及進彈系統是美國原裝進口外，沒有一個是舶來品，中科院整合當初資通所專業人才，從人機介面的畫面用觸控或搖桿，當初都和軍方經過多次的討論調整、定案、測評及微調，最後才會有這樣的成果。（編輯：李信寬）1080721