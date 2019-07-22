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會見大橋光夫 韓國瑜：秋天赴日訪問

最新更新：2019/07/22 20:51
高雄市長韓國瑜（右）22日下午在鳳山行政中心接見日本交流協會東京本部會長大橋光夫（左），雙方互相致贈禮品留念。中央社記者董俊志攝 108年7月22日
高雄市長韓國瑜（右）22日下午在鳳山行政中心接見日本交流協會東京本部會長大橋光夫（左），雙方互相致贈禮品留念。中央社記者董俊志攝 108年7月22日

（中央社記者王淑芬高雄22日電）高雄市長韓國瑜今天會晤「公益財團法人日本台灣交流協會」會長大橋光夫（Ohashi Mitsuo），應對方邀請秋天赴日；至於訪美，他說，目前未正式受邀，若受邀會同意去。

韓國瑜將代表國民黨參選總統，動向備受關注。下午在鳳山行政中心會晤大橋光夫，雙方閉門會議後，韓國瑜事後受訪做上述表示。

至於細節部分，韓國瑜說，已委由高雄市議員陳美雅擔任窗口，跟日方聯絡所有行程安排及參訪對象等技術性問題。對於這次訪日層級與對象，陳美雅受訪只表示，會再和日方做細節討論。

韓國瑜說，大橋光夫提到約有2000名日本人在高雄上班，所以日本朋友遇到什麼困難，市府會盡力協助，提供日僑安全居住、工作及旅遊的友善環境並促進台日關係。韓國瑜回憶第一次到日本訪問的經驗，對於日本的硬體建設、文化軟實力感到震驚，期待和日本的交流可以更為密切，並推薦日本冬天培訓體育選手時可以選擇高雄；另有關電影、電視拍攝，也歡迎來高雄取景。

「公益財團法人日本台灣交流協會」（Japan-Taiwan Exchange Association）現任會長為大橋光夫，理事長為谷崎泰明，高雄事務所代表為加藤英次，設立目的為維持日、台間實務層級交流，針對居留台灣的日本僑民與日籍旅客入境、停留、子女教育，以及台日間學術及文化交流等提供適當支援，以及促進日本與台灣間貿易、經濟、技術交流等各種關係順利進行，開展台日互惠合作關係。

至於今天媒體報導韓國瑜及太太李佳芬都規畫赴美國訪問。韓國瑜表示，目前美國行還沒有正式邀請，如果有受邀，會同意去美國。（編輯：黃世雅）1080722

日本交流協會東京本部會長大橋光夫（左7）22日下午率員前往拜會高雄市長韓國瑜（右5），雙方成員合影留念。中央社記者董俊志攝 108年7月22日
日本交流協會東京本部會長大橋光夫（左7）22日下午率員前往拜會高雄市長韓國瑜（右5），雙方成員合影留念。中央社記者董俊志攝 108年7月22日
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