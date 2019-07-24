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保障勞工逾65歲可延退 政院將討論中高齡就業法

最新更新：2019/07/24 19:31

（中央社記者顧荃台北24日電）行政院會明天將討論「中高齡就業法」草案，為保障在職的中高齡者可延後退休，草案明定雇主可用定期勞動契約僱用65歲以上的勞工。

行政院發言人Kolas Yotaka（谷辣斯．尤達卡）表示，台灣現正面臨少子化及高齡化的人口結構變化，55歲以上勞動力參與率明顯偏低，65歲以上僅8.6%，遠低於日本、韓國、新加坡等鄰近國家。

Kolas指出，本次立法目的，在於促進在職中高齡者延後退休，保障退休後重返職場的權益，使其享有公平的工作機會。

Kolas說，草案中定義「中高齡者」為年滿45歲至65歲者，「高齡者」為超過65歲者。草案中並規定雇主應提供友善、安全的工作環境，也規定雇主不得以年齡為由，在招募、徵試、進用、分發、配置、考績、升遷、薪資給付、退休、資遣、離職或解僱時，予以差別待遇，違反者處新台幣30萬元到150萬元罰鍰。

Kolas表示，草案明定65歲以上勞工，雇主可以用定期勞動契約僱用。此外也規定政府應協助中高齡者、高齡者就業或創業，並得發給津貼、補助或獎助。（編輯：李信寬）1080724

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