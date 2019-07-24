觀測機墜毀深山沉睡41年 飛官劉傳集入祀忠烈祠

陸軍航空隊編號8012觀測機41年前在苗栗向天湖失事，去年7月才終於有山友發現殘骸，在各方協調溝通下，當時殉職的劉傳集將入祀桃園忠烈祠。（青年日報提供）

（中央社台北24日電）陸軍航空隊編號8012觀測機41年前在苗栗向天湖失事，去年7月才終於有山友發現8012觀測機殘骸，在各方協調溝通下，當時殉職的觀測中隊副隊長劉傳集少校英靈，將入祀桃園忠烈祠。

劉傳集於民國67年5月3日，駕駛固定翼U-6A式機執行飛行任務不幸殉職，國防部常務次長徐衍璞今年5月受訪表示，請後備指揮部研議是否入祀地方忠烈祠。

根據青年日報報導，陸軍航特部601旅旅長、政戰主任今天陪同劉傳集遺孀黃雲珠及家屬，前往位於苗栗南庄向天湖部落旁的8012觀測機殘骸現址，進行招魂儀式，將劉傳集的英靈迎接下山。

報導指出，沉睡在深山中41載的8012觀測機，在各方協調溝通下，獲得共識，決定將殘骸搬運下山，並將殉職的劉傳集英靈入祀桃園忠烈祠。（編輯：林孟汝）1080724