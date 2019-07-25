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首頁 / 政治

邱國正26日上任國安局長 蘇揆感謝溝通軍人年改[影]

最新更新：2019/07/25 12:38
準國安局長邱國正（圖）25日出席行政院會後在新聞中心接受媒體採訪。陸軍出身的邱國正治軍嚴謹，此時接任局長一職，可說是臨危受命，挑戰艱鉅。中央社記者鄭傑文攝　108年7月25日
準國安局長邱國正（圖）25日出席行政院會後在新聞中心接受媒體採訪。陸軍出身的邱國正治軍嚴謹，此時接任局長一職，可說是臨危受命，挑戰艱鉅。中央社記者鄭傑文攝　108年7月25日

（中央社記者顧荃台北25日電）退輔會主委邱國正明天將上任國安局長，行政院長蘇貞昌今天表示，政府推動年金改革最困難的軍改部分，是邱國正居間溝通協調，終能竟事，對邱國正表示謝意。

國安局人員涉及藉總統出訪勤務，走私高達9800條菸品，引起人事地震。國家安全局長彭勝竹22日請辭獲准，遺缺由行政院國軍退除役官兵輔導委員會主委邱國正接任，邱國正今天上午最後一次以退輔會主委的身分出席行政院會，將於明天布達上任國安局長。

蘇貞昌上午在行政院會中表示，邱國正即將於明天出任國安局局長，今天是邱國正最後一次以內閣成員身分出席行政院院會，但未來仍將是執政團隊重要一員。

蘇貞昌表示，邱國正從2018年2月26日就任退輔會主委，這段期間，深入瞭解現役官兵及退役袍澤的需求，穩健推動相關業務，積極處理台北、台中、高雄、屏東等榮民總醫院的興辦與擴建案，提升區域醫療品質。此外，政府推動年金改革最困難的軍改部分，也是邱國正居間溝通協調，終能竟事，對邱國正表示謝意。

蘇貞昌說，邱國正軍旅生涯素以治軍嚴明聞名，有完整的軍事與行政歷練，未來肩負檢討國安體系各項制度和人員管理，以及落實國家安全工作的重責大任，相信必能在這個關鍵時刻，扮演整頓紀律、穩定軍心的角色，他也特別給予祝福。（編輯：林興盟）1080725

影片來源：中央社
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