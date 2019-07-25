國安局私菸案 黃國昌批謝世謙避重就輕

華航董事長謝世謙25日針對總統專機免稅菸品銷售事件，召開記者會說明；時代力量立委黃國昌（左）在華航記者會結束後表示，謝世謙的說法完全在避重就輕、推諉卸責。中央社記者王揚宇攝 108年7月25日

（中央社記者王揚宇台北25日電）時代力量立委黃國昌今天表示，華航董事長謝世謙在私菸案記者會上的說明內容，避重就輕、推諉卸責，把責任推給基層，讓人完全無法苟同。

國安局人員涉嫌利用總統出訪勤務透過華航走私菸品，謝世謙下午召開記者會，為此事件造成社會紛擾鞠躬致歉，並說，如果要追究責任的話，他會完全負責，未來專機免稅品銷售將依一般客機作業。

黃國昌在華航記者會後，召開記者會反擊，認為謝世謙的說法從頭到尾在避重就輕，讓人完全無法苟同。

黃國昌表示，謝世謙說這次菸品案的所有交易是在飛機上完成，屬於境外交易，這根本在說謊，也迴避之前有人在系統後台登打訂單的事情，而且謝世謙說這些菸品的訂購、運輸等過程，都是由一般承辦人員進行，這根本是把責任往基層推，而且還有兩批該上飛機而沒上飛機的貨，現在不知道流落何處。

黃國昌提到，關於行政懲處部分，已經超越他的立委權責，請交通部長林佳龍決定，「我也要問林佳龍，對於謝世謙的記者會內容，你滿意嗎？」（編輯：謝佳珍）1080725