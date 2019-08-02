台灣第2季經濟成長率 總統：亞洲四小龍第一

（中央社記者黃旭昇新北2日電）總統蔡英文今天表示，台灣過去3年打下的基礎，展現在經濟穩定成長往上走，第2季的經濟成長率是亞洲四小龍第一名。

蔡總統今天上午展開「三年有成產業之旅」前往新北市五股工業區，參觀生產機能性服裝的儒鴻企業公司後，接受媒體訪問，做以上表示。

儒鴻企業是彈性及機能布種製造廠，蔡總統在董事長洪鎮海等人陪同下，聽取副總經理王樹文簡報企業的營運，並交流意見。

洪鎮海講解布料檢驗、樣品製作、技術研發、製版，也在產品展示中心，實地向蔡總統講解機能性布料紡織成品的特性，與研發製作過程。

儒鴻企業並且贈送蔡總統特地設計的四季服裝，機能性運動外套。

總統表示，經過3年的努力，很多執政的成果已顯現出來。過去，政府希望產業可以升級轉型、整體經濟可以擴大內需，外銷的廠商可以全球布局，因此，持續注意相關產業、個別廠商的發展狀況。

總統說，剛公布的經濟成長率，經濟成長超過預期很多，過去打下的基礎讓台灣經濟成長可以穩定往上走，在第2季的經濟成長率，已經是亞洲四小龍第一名。

總統說，過去把台灣投資環境做總整理，面對國際局勢的變動下，台商也回台灣投資。今年設定台商回台投資5000億元的目標，也即將達標。同時，轉單效應出現，現在是投資台灣最好的時候。

總統說，許多台商在中國與其他地方生產，也持續加碼在台灣生產，並強化他們的科技與研發，同時也有很多創新，因此成為全球有競爭力的廠商。

她表示，政府會關注不同的產業，讓各行業中表現傑出的企業能展現給國人，以感受灣企業的競爭能力，及能布局全球，也能在世界的變化趨勢中，持續地成長與前進。（編輯：李錫璋）1080802

總統蔡英文（前左）2日上午展開「三年有成產業之旅」前往新北市五股工業區，參觀生產機能性服裝的儒鴻企業公司，儒鴻企業贈送蔡總統機能性運動外套。中央社記者黃旭昇新北攝 108年8月2日