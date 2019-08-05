台中紅黑派團結 張清堂顏清標連袂挺韓

（中央社記者王淑芬高雄5日電）台中市國民黨紅、黑派大老張清堂、顏清標今天帶領30名議員南下，為高雄市長韓國瑜加油打氣。媒體詢問是否展現大團結氣勢，顏清標說：「本來就很團結了」。

大甲鎮瀾宮董事長顏清標被視為台中黑派的精神領秀，紅派由張清堂率領，他的胞弟議長張清照同行，一行人下午搭乘遊覽車南下，晚上在漢來飯店與韓國瑜見面。

會前，韓國瑜、顏清標及張清堂等人閉門會晤約半個小時，後來連袂進入會場和議員座談，媒體關切聊天的內容，還詢問顏清標是否來挺韓，他回說「多問的啦」。

稍早媒體堵訪韓國瑜，他說各縣市議員來，都會熱情的接待歡迎。

台中市議員冉齡軒受訪表示，韓去年在他們選議員時，給他們送暖打氣加油，他們「呷人一口、還人一斗」，為免韓國瑜奔波，專程南下給韓送暖。

媒體堵訪顏清標偕30名議員到高雄挺韓是否要展現紅黑派團結氣勢，顏再說「本來就很團結了」。

台中市議員張瀞分等人帶來粽子、太陽餅，為韓國瑜加油打氣，高喊「韓國瑜、當選」，展現團結勝利的決心。

張瀞分說，中台灣是大選重要區塊，他們來挺韓並籲大家為了台灣要挺韓。她說，帶來台中太陽餅，「韓國瑜是國民黨的一顆大太陽，盼這個太陽帶領台灣勝利及國民黨立委全壘打」。稍後他們閉門座談會。

今天陪同出席的還有高雄市議員李眉蓁、宋立彬、韓國瑜競選辦公室南部執行長林國正、競選發言人何庭歡。（編輯：林沂鋒）1080805