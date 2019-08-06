綠營冷處理民眾黨 禁雙重黨籍

（中央社記者葉素萍、溫貴香、范正祥台北6日電）台北市長柯文哲今天成立台灣民眾黨，並當選黨主席。綠營冷處理，未有正式回應；但對於民眾黨允許雙重黨籍，民進黨則聲明黨規規定不能雙重黨籍，違紀將除名處分，相信當事人會知所進退。

2014年綠白合作，柯文哲獲民進黨禮讓參選台北市長，但之後因兩岸立場差異等漸行漸遠，去年民進黨自提前立委姚文智參選台北市長，綠白合作宣告破局。柯文哲今天成立台灣民眾黨，在創黨前夕還批評蔡總統，一番「妳沒貪污，但妳身邊的每個人都貪污啊。」的言論，引發民進黨不滿，上下全力反擊。

台灣民眾黨今天創黨，綠營冷處理，未有正式回應，總統蔡英文上午在公開場合被問到柯文哲組黨時，也僅說「祝福一切順利」。民進黨主席卓榮泰則和時代力量黨主席邱顯智會面，商談兩黨立委選舉整合議題。

台灣民眾黨允許雙重黨籍，民進黨籍的台北市文化基金會副執行長張益贍出任中央委員，張益贍表示將主動退出民進黨。

對於柯市府其他民進黨籍人士，未來若加入民眾黨該如何處理，民進黨發言人李明俐受訪指出，民進黨黨規規定不能雙重黨籍，違紀將除名處分；相信當事人會知所進退，地方黨部會依規定循程序處理。

李明俐也反擊柯文哲質疑貪污一事表示，台灣是法治國家，民進黨從來不會迴避應該承擔的責任，但任何指控要有事實根據才是政治人物應有的氣度。

對於柯文哲組黨，黨政人士表示，要治理一整個政黨，從黨的路線、綱領到黨員、黨系統的管理，需要更多的責任感，要調整過去一人主角的方式，不再只是快人快語可以交代。

黨政人士表示，未來每一個動作都同時負有政治責任，從某個角度看，這對柯文哲個人的政治養成，也應該是一個正面的機會。而從許多跡象，也可看出組黨這件事情，對柯文哲來說確實是壓力很大的政治工程。

此外，台灣團結聯盟幹部及支持者上午在民眾黨創黨會場外舉行記者會，呼籲柯文哲未來若要參選總統或要搭配成為副手人選，請先辭去市長的職務。（編輯：郭萍英）1080806