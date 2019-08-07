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首頁 / 政治

情人節總統IG曬愛狗 邀LINE友一輩子守護台灣

最新更新：2019/08/07 15:18

（中央社記者溫貴香台北7日電）今天是七夕情人節，總統蔡英文繼上週在LINE推出「小英幫你傳情」活動，今天總統在IG上出動MARU、BELLA、BUNNY三隻愛狗，以第一「狗」稱視角發文，祝福大家情人節快樂，內心獨白搭配可愛萌樣，融化許多人的心。

總統府發言人林鶴明下午表示，「小英幫你傳情」發想自校園傳情活動，利用線上賀卡取代原本的巧克力、花朵等傳情物品，讓蔡英文LINE@官方帳號充當最重要的橋樑，將親友心意在情人節當天送至對方手上，目前超過2萬人製作卡片，送出近3萬張卡片，蔡英文LINE@官方帳號也一舉突破55萬人。

林鶴明說，除了傳遞心意的功能，在文案及圖像設計上，也加入總統個人形象，增添小英陪你過情人節的意象。在其中一款賀卡中，一句「你願意跟我一輩子守護台灣嗎？」的簡短文字，搭配總統誠意十足的照片，讓蔡英文LINE@官方帳號不僅有傳遞心意的功能，更有邀請LINE友們和總統站在一起的意涵。

除了在LINE@官方帳號推出活動外，蔡總統IG今天也推出一系列「愛狗照」，利用圖像後製，以第一「狗」稱視角發文，可愛的內心獨白融化許多網友的心，但由於過於逼真，不少網友真的以為是真實帳號，紛紛搜尋三個毛小孩的IG帳號。

林鶴明特別提醒大家，MARU、BELLA、BUNNY目前都沒有經營IG，但會不定時出現在蔡英文官方IG，請大家持續追蹤關注。（編輯：楊凱翔）1080807

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