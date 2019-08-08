聖文森駐台大使館揭牌 副總統：深化合作

副總統陳建仁（右）與聖文森及格瑞那丁總理龔薩福（Ralph Gonsalves）（左），8日在使館特區出席聖文森及格瑞那丁駐台大使館開幕揭牌儀式。中央社記者徐肇昌攝 108年8月8日

（中央社記者侯姿瑩台北8日電）聖文森及格瑞那丁駐台大使館今天舉行揭牌典禮，副總統陳建仁致詞時表示，台聖建交38年以來，聖國一直是台灣在加勒比海最堅定的友邦；相信未來大使館可以深化兩國合作關係，交流更多元。

加勒比海友邦聖文森及格瑞那丁駐台大使館開幕揭牌儀式今天在天母使館特區一樓舉行，由祈禱儀式開場，接著播放聖國、中華民國兩國國歌。聖文森及格瑞那丁總理龔薩福（Ralph Gonsalves）率團來台出席，團員包括聖國首位駐台大使柏安卓（Andrea Bowman）。

陳副總統致詞時表示，今天是父親節，也是聖國總理龔薩福的生日，再加上大使館揭牌儀式，可說是「喜上加喜」。聖國總理伉儷率團來台主持大使館開幕儀式，顯示對兩國邦誼的重視。

副總統也說，聖國與台灣建交38年來，一直是在加勒比海最堅定的友邦，兩國各方面的交流合作也越來越密切。聖國為了強化與台灣的合作關係，克服萬難，在台灣設立大使館，開啟兩國合作的新頁。

副總統表示，感謝聖國總理及聖國對在台設置大使館的支持；相信未來大使館可以深化兩國合作關係，並提供聖國在台學生更好的服務。

同時，副總統也要感謝台灣派駐聖國的每一位大使，協助促進兩國合作跟交流，並歡迎新任的聖國駐台大使。展望未來，台聖兩國關係一定會更加緊密，交流合作也會更加多元。

聖文森大使館在台設立後，台灣17個邦交國皆在台設有使館，其中16個大使館都位於使館特區。（編輯：李信寬）1080808

聖文森及格瑞那丁駐台大使館8日舉行開幕揭牌儀式，聖文森首任駐台大使柏安卓（Andrea Bowman）（圖）到場歡迎來賓。中央社記者徐肇昌攝 108年8月8日