聖文森駐台大使柏安卓：台聖是一家人

（中央社記者侯姿瑩台北8日電）聖文森及格瑞那丁駐台大使館今天揭牌，聖國總理龔薩福說，設大使館將有助強化台聖關係進展；聖國駐台大使柏安卓則說，台灣與聖文森是一家人，大使館成立後，「我們事實上是有一個新家的一家人」。

加勒比海友邦聖文森及格瑞那丁駐台大使館開幕揭牌儀式今天在天母使館特區一樓舉行。聖國總理龔薩福（Ralph Gonsalves）親自率團來台主持揭牌儀式，團員包括聖國首位駐台大使柏安卓（Andrea Bowman）。副總統陳建仁、國安會秘書長李大維、外交部長吳釗燮，以及多位友邦駐台官員皆出席。

聖文森駐台大使館設於使館特區，與聖露西亞駐台大使館同一層樓。聖文森首任駐台大使由柏安卓（Andrea Bowman）出任，她曾長期擔任聖文森第一女子中學校長。

柏安卓致詞時表示，台灣今天慶祝父親節，今天同時也是龔薩福的生日，在台設立大使館，表示聖文森在台灣有一個新的開始，也反映兩國對彼此的承諾與互信，以及對民主的共同承諾。

聖國衛生部長布朗在世界衛生大會挺台，令許多台灣人相當感動。柏安卓也說，台灣與聖文森是一家人，大使館成立後，「我們事實上是有一個新家的一家人」。

龔薩福致詞時也展現風趣一面，提到聖文森用語「baba」，是嬰兒、寶貝的意思，與中文「爸爸」的意思不一樣。

他表示，聖文森與中華民國台灣於38年前建交，一開始的領事事務由名譽總領事負責，後來由一名在台居住多年的聖文森公民卡爾（Peggy Carr）負責，聖克里斯多福及尼維斯大使館也會提供協助，他對此表達感謝。

龔薩福表示，台灣和聖國都受到氣候變遷的威脅，也面臨區域緊張情勢或衝突，需要共同關注並透過和平方式解決。

他說，成立大使館，是一種政治宣示，表示對兩國關係的重視，有助於兩國在雙邊、多邊合作有更豐碩的成果。

除了柏安卓之外，聖國駐台大使館另設有一名公使由威爾森（Elroy Wilson）擔任。（編輯：黃國倫）1080808