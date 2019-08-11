出席台東活動 馬英九：盡最大努力促黨內團結

（中央社記者李先鳳台東縣11日電）台東金峰鄉公所今天在嘉蘭村舉辦莫拉克八八風災10週年紀念活動，前總統馬英九、縣長饒慶鈴等出席；馬英九答覆媒體提問說，他還未跟郭台銘聯繫上，為了促進黨內團結，會盡最大努力。

馬英九今天到台東參加活動，上午到達仁鄉南田部落親海公園，聽取南田村的現況說明及簡報，也體驗傳統射箭，並與參加部落工作假期的志工面對面座談交流，還頒贈紀念毛巾給志工。

媒體提問有關鴻海創辦人郭台銘已與台北市長柯文哲通過電話，馬英九是否會挺身聯繫郭台銘，馬英九強調為了促進國民黨的團結，他會盡力，但目前尚未聯繫上。

下午金峰鄉公所舉辦莫拉克八八風災10週年「天地有情、人間有愛」紀念系列活動，馬英九、縣長饒慶鈴等出席。

饒慶鈴指出，98年8月8日讓台東縣民、甚至台灣人民過了一個很不一樣的父親節，不過98年至101年重建期間，各界給予台東人無比的溫暖及幫助，協助族人走過最艱辛的道路。感謝中央及各部會，尤其是原住民族委員會及當時的莫拉克重建委員會，能夠在「離災不離村」的基礎原則下，逐步建造安全又舒適的新家。

饒慶鈴說，整個重建計畫區分有嘉蘭、大竹、德其里等共8個基地，共興建229戶永久屋，總投資經費至少新台幣4億2800多萬元，感謝世界展望會及紅十字會發揮「人飢已飢，人溺已溺」精神完成永續社區建置。

活動中安排「重生與感恩」老照片回顧展，呈現嘉蘭村經歷莫拉克風災前後樣貌回憶；儘管家園的原貌已改變，但村民們對於風災前嘉蘭村美好的人事物回憶，仍猶記於心，祈望部落子孫能透過老照片不斷傳承記憶，懷著感恩的心與這片土地一同重生展望未來。（編輯：方沛清）1080811