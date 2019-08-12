詹江村告違反國安法 黃捷：刻意操作

（中央社記者王淑芬、吳睿騏高雄12日電）時代力量高雄市議員黃捷fb轉貼募集防護裝備送港，遭國民黨桃園市議員詹江村依國安法告發。黃捷反擊進香港中聯辦、「搶簽和平協議的市長韓國瑜才是有國安問題的人」。

黃捷10日在個人臉書粉絲團轉貼「募集防護裝備，台灣後勤撐香港！」活動，詹江村透過YouTube直播認為此舉干涉他國國政，涉及違反國家安全法，昨晚到桃園警分局提告。由於當事人黃捷人在高雄市，警方在受理後依單一窗口處理原則，已轉高雄市政府警察局辦理。

黃捷在媒體群組回應「如果轉載文章的行為會造成國安問題，也是中國的國安問題，而不是台灣的國安問題」。

她說，台灣現在的國安問題是許多地方首長、民意代表和特定媒體傳遞假消息、散播假新聞，威脅台灣民主。踏進香港中聯辦、搶簽和平協議的是高雄市長韓國瑜，才是可能造成國安問題的人，她表示，「我們不可能支持親中、倡議統一的總統候選人」。

黃捷今天接受中央社電話採訪表示，詹江村不可能告得成，會造成的國安威脅是中國；批評詹意圖操作議題，反擊是無意義的政治動作。

黃捷表示，從很多報導看到港警狂射催淚彈及持警棍對示威者毆打畫面，甚至有民眾可能失明，她說，大家很關切香港的下一步及台灣的未來。(編輯:孫承武) 1080812