蔡總統3次喊向市長報告 籲中央地方合作建設

（中央社記者王鴻國新北12日電）總統蔡英文今天視察「捷運萬大－中和－樹林第二期工程」，對於新北市長侯友宜感嘆中央未力挺他做事情，蔡總統致詞3次喊「向市長報告」，強調中央地方會攜手合作推動建設。

這場視察活動在板橋的板樹體育館舉行，由台北市政府捷運工程局長張澤雄簡報捷運「萬大－中和－樹林」第二期工程進度與預期效益。

由於侯友宜致詞時感嘆說，他到中央拜託時都有點無奈，真的希望能得到中央多一點關愛的眼神，但讓他難過的是沒有得到中央願說一句要力挺侯友宜做事的話，因此，他今天要冒昧講一句話，總統來拚選舉時，他絕對不會陪同；但是來拚建設，他一定會作陪。

總統致詞時表示，她曾經是新北市長的候選人，現在還是新北市民。作為一個市民要「向市長報告」，她期待新北市長侯友宜可以多做一些事情；作為總統，她會盡所能來幫助侯友宜，讓市政能夠如期如質來執行。

總統表示，她了解新北市民對交通建設的期待，希望能在中央有限的預算中，尋找新的預算空間。萬大線第二期工程是以「前瞻基礎建設計畫」的預算來支援。

總統也再次對台下的侯友宜說「向市長報告」，中央政府非常注重交通，尤其是北部都會地區的交通建設，因為這裡是人口最多的地方，政府也確實很努力地在做事。

總統又說「向市長報告」，整個台灣老舊建築物最多的地方就在新北市，也是最需要做都更的地方。在「都更三法」終於到位及執行「都更三法」的法人機構也都成立，希望中央跟地方一起來做都更。也指定政務委員與侯友宜保持聯絡，凡是在社會住宅、都市更新上有任何需要協助的，中央都會傾全力協助。

總統強調，萬大線第二期工程因為財務問題一直沒辦法解決，在多名立委協助及歷經幾名行政院長任內後，終於在今年5月克服萬難，讓第二期工程納入「前瞻基礎建設計畫」中的經費來支應，希望工程順利進行，讓捷運的成功帶來交通的便捷。

侯友宜會後接受媒體聯訪時表示，希望總統多來了解新北市建設狀況及市民需求，新北市有400萬人口，土地面積又是台北市的8倍面積大，預算卻那麼少，非常仰賴中央給予滿滿的支持，中央地方一起來，讓新北市的建設會更好。

新北市捷運工程局表示，萬大中和樹林線第二期工程為3環6線捷運路網中的第2環，第一期工程預計於114年完工，第二期工程則預計於110年完成工程招標並開工，工程所需經費共新台幣555.3億元中，新北市負擔了380.44億元，預計117年完工。（編輯：方沛清）1080812