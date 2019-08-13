邱顯智請辭 時力立委：決策會議全力慰留

（中央社記者王揚宇、范正祥台北13日電）時代力量黨主席邱顯智昨天宣布辭去黨主席；時代力量決策委員、立委徐永明與洪慈庸今天受訪時都說，今天中午的決策委員會議，慰留邱顯智會是討論主軸，希望他帶領黨繼續往前走。

邱顯智昨天宣布，為了時代力量連日的紛擾，包括原時代力量立委林昶佐的退黨、不分區立委高潞．以用事件，造成支持者疑慮與失落，他辭去黨主席，負起政治責任。

徐永明今天受訪表示，邱顯智對自己的期待很高，這兩件事情的發生，「我們不覺得他應該負起這樣的責任」，希望今天決策委員會開會時，大家可以有一個共同的態度，就是這些壓力要由大家一起承擔，而非黨主席一人面對。

徐永明也說，邱顯智昨天的辭職，黨內都蠻驚訝的，所以他跟其他5名決策委員也聯名發表聲明，希望邱顯智能繼續領導時力，這也是黨內大家共同的想法；今天中午，決策委員會將開會，他相信慰留邱顯智會是主軸，至於是否改選黨主席，期待不會有這樣的議程。

徐永明也說，因為邱顯智的動作，使得黨內團結意識會更強，今天也有媒體做出民調，預測明年選舉，時力會有4席不分區立委，在這樣社會與人民的支持下，時力應該更團結走下去。

洪慈庸則表示，昨天第一時間有傳訊息給邱顯智，希望他能留任黨主席，因此今天中午開決策委員會時，會提出慰留邱顯智的意見；她也說，這個時間點時代力量面臨比較多的困難，希望邱顯智能與大家一起努力，當然路線之爭如果沒有進一步的討論，或是在決策委員會有一個決斷，可能大家都會非常難做事。

洪慈庸說，邱顯智有表達他承受非常大的壓力，黨內路線之爭的分歧點也找不到好的解決方法，只能做出這個決定，但她認為，邱顯智還是能用之前與友黨的對話方式繼續進行，不必要在這個時間點，就放棄了先前的一些作為。

媒體詢問，如果邱顯智堅持不再擔任黨主席該怎麼辦；洪慈庸說，黨內對此也有討論，不過現在的方向是希望慰留邱顯智，至少完成今年的選戰，因為這是一個階段性的目標，期待邱顯智能夠留任。

洪慈庸也認為，要確認整個時代力量的路線，到底2020選舉追求的最終目標是什麼；對她來說非常清楚，在這次選舉目標就是，以整個國家利益為優先，再來考量政黨利益，最後才是個人利益。

洪慈庸接著說，以國家利益為前提，來討論整個政黨是不是應該要在這段時間，跟友黨合作協調，來做一些提名，這是她一貫以來的態度，更不希望任何親中勢力復辟。（編輯：李信寬）1080813