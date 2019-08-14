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是否跟柯文哲合作 郭台銘跳針答：以柯說的為準

最新更新：2019/08/14 00:25

（中央社記者王承中台北13日電）鴻海創辦人郭台銘今天針對是否會跟台北市長柯文哲見面表示，「以柯市長說的為準」。至於雙方是否會合作，郭台銘還是只有回答，「以他（柯文哲）說的為準」。

郭台銘在國民黨總統初選落敗後出國沉澱，未出席國民黨全代會，返國後與前立法院長王金平會面，也和柯文哲短暫通電話，但就是沒和國民黨總統候選人韓國瑜見面，至今也沒有公開露面。外傳郭台銘將與柯文哲、王金平合作，郭台銘幕僚雖否認，但郭台銘未來的動向仍備受關注。

神隱一個多月的郭台銘，今天被媒體直擊前往三峽祭祖，郭台銘在離去前聽到有媒體對他喊話說「柯文哲說你是他心目中的總統首選」，原本已經開車門要離去的郭台銘，主動接受媒體訪問。

媒體詢問郭台銘是否會跟柯文哲見面，郭台銘說，「這個我想以他說的為準，以柯市長說的為準」。媒體又問，是否會跟柯文哲合作，郭台銘還是回答，「以他（柯文哲）說的為準」。

但是對於媒體指出，國民黨總統候選人韓國瑜稱有傳訊息給郭台銘，詢問郭台銘是否有收到，郭台銘僅說，「我都不知道你在問什麼」。

郭台銘表示，「台灣將來要選什麼樣的領導人，給我們百行百業創造未來的繁榮，這是老百姓的選擇，不是柯文哲的選擇」，對於媒體追問對總統選舉是否有規劃，郭台銘不回答，僅說謝謝後便隨即上車離開。（編輯：陳政一）1080813

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