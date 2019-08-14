郭柯王18日公開合體 柯文哲：找時間談一談

（中央社記者梁珮綺台北14日電）週刊報導，台北市長柯文哲、鴻海創辦人郭台銘與國民黨籍立法委員王金平18日將在桃園出席一場宗教活動，3人將「公開同框」。柯文哲今天證實，18日上午在桃園確實有行程。

至於會不會當面勸進郭台銘選總統，柯文哲說：「會討論，找個時間，3個人好好討論一下。」

鏡週刊報導，柯文哲、郭台銘、王金平18日上午8時將出席在桃園巨蛋體育館舉行的「世界佛教青年僧伽會第16屆年會」，主辦方將3人座位排在一起，3人可「自然碰面」、「自然交談」。

柯文哲今天上午與內湖區里長座談，接受媒體聯訪時證實，18日上午確實在桃園有行程，活動結束後會否闢室談天，他說，「公開亮相也不能講話，還是要坐下來談一談吧」。

對於郭台銘表態合作與否，以其說的為準，柯文哲表示，「合作是雙方講，怎麼全部我決定，沒那回事」，指郭台銘的說法是把責任推到他身上。

國父孫中山在民國初年提出三民主義時，定義主義「就是一種思想，一種信仰，和一種力量」，柯文哲接受鏡週刊專訪時引用國父孫中山所提「思想、信仰、力量」為例，指自己與郭台銘目前處於「思想」階段。

他今天進一步說明，「對台灣的前途大家都憂心，可是大家提出的方法如果符合，就進入信仰階段」，菜包草包說法聽起來很傷人，「但我們知識分子的感覺就是這樣」。

另外，柯文哲預測明年立委選舉，各政黨在國會席次不會過半，台灣民眾黨就可扮演關鍵少數，組聯合內閣。

他說，「台灣在藍綠之外還是要有新的思維」，要強調科學、效率、正直、誠信，他發現政府都不討論科學問題，只在統獨議題上繞來繞去，不是一個好的政治氛圍，柯文哲說，若三黨不過半，立法院或許能務實思考問題，否則如前瞻計畫，儘管有人反對，還是通過。

柯文哲表示，提滿34席不分區立委，將是「柯文哲意志在立法院的表現」，要強調科學數據與理性辯論，而不是丟水球、丟預算書，「還有一點，我討厭分贓政治，要有人進去打破」。（編輯：翁翠萍）1080814