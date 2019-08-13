柯文哲重申 郭台銘龐大資產是選戰罩門

（中央社記者梁珮綺台北13日電）以現階段的總統熱門人選來說，台北市長柯文哲首選是鴻海創辦人郭台銘，他今天說，歷史是事後才知道，所以事前要做最佳猜測，郭台銘與美日中都有瓜葛，龐大資產將是選戰罩門。

柯文哲全天沒有公開行程，上午在市政大樓接受媒體訪問時，做上述表示。

柯文哲在12日播出的「新聞面對面」專訪中指出，自己與郭台銘都是美日中可接受的人，但他只有一個人，所以美日中「管不到他」。郭在美國威斯康辛州有投資案、在日本有夏普、在中國有80至100萬員工，若打選戰，民進黨一定會將郭台銘打為「董建華2.0」。

他也在專訪中表示，曾向郭台銘說「選得贏，大家再來幫忙」，否則選不贏，屆時被總統蔡英文清算。

他今天受訪時重申上述想法，認為郭台銘如何對社會說明在海外的龐大資產，將是打選戰的最大罩門。

柯文哲表示，選舉是一個動態過程，每個人都有優點與缺點，所以才會拋出「若總統蔡英文連任或高雄市長韓國瑜當選，台灣會如何」的問題，他說，歷史是事後才知道，所以事前就要做最佳猜測，透過論述、言行來判斷。

被問及是否害怕被清算等相關問題時，柯文哲說，2017年9月，政府幾乎動用國家力量抹紅他，後來又發生葛特曼事件，「大家都知道，彼此都認識了」，就是這樣。

對於2020總統一役，柯文哲說，若他最後決定不選，「兩黨初選是不是要重辦？一開始拿我去當對比，我如果不選，兩黨初選不就笑話一場？」

至於何時與國民黨立委王金平、郭台銘進行三方會談，他說，私下見面時每人都說很憂心，但下一步要怎麼做，總是要談談看，只是3個人都忙，時間難喬，交由幕僚處理。（編輯：屈享平）1080813