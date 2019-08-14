郭台銘返台後首度現身 再提幼兒國家養政策

（中央社記者王承中台北14日電）鴻海創辦人郭台銘神隱一個多月，今天首度現身「永齡鴻海希望小學，夏日英雄大會師暑期成果展」。郭台銘雖未提政治議題，但卻再度提到「0到6歲國家養」政策，引起外界聯想。

郭台銘在國民黨總統初選落敗，未來動向引發關注，外傳郭台銘將與台北市長柯文哲、前立法院長王金平合作，但遭郭台銘幕僚否認。郭台銘昨天前往三峽祭祖，返台後首次接受媒體訪問，面對媒體詢問是否會與柯文哲合作，郭台銘說，「以他（柯文哲）說的為準」。

郭台銘在初選落敗後隨即出國沉澱，返台後遲遲未有公開行程。神隱一個多月的郭台銘，今天突然在「永齡鴻海希望小學，夏日英雄大會師暑期成果展」上現身。由於外傳郭柯王三方幕僚將於15日會面商討郭柯王會面事宜，而郭台銘選擇今天公開露面，引起外界聯想是否郭柯王會面有譜。

郭台銘在致詞時，沒有提到跟政治相關的議題，但卻提到他之前參與初選時所提出的「0到6歲幼兒國家養」政策，雖然郭台銘並未說明政策，反而是詢問台下的小朋友是否希望再有弟弟妹妹？他說，多一點兄弟姊妹，將來出去外面做事、做事業，都有很多的好處，彼此幫忙、彼此學習。

郭台銘表示，他自己有5個小孩8個孫子，每次都喜歡看到小孩、孫子在一起玩，可以學習團體生活以及人與人的溝通，所以他希望各位小朋友回去可以跟爸爸媽媽說，可以再來多一點弟弟妹妹。

郭台銘表示，他出國兩週後，返台第一次參加公開活動就選擇永齡鴻海希望小學，今天非常高興跟大家在一起，為什麼他選擇這是返台後的第一個行程，因為他認為小朋友就是國家未來主人翁，自己年紀已經大了，以後也會被淘汰，國家的希望與發展都在孩子身上。（編輯：張均懋）1080814