郭柯王合體傳聞不斷 朱立倫再籲國民黨團結

（中央社記者吳睿騏桃園機場14日電）前新北市長朱立倫今天下午搭機赴美，他表示，將先轉往華府與政界及學界的朋友見面，並表明國民黨立場，對於外界傳聞郭柯王18日可能合體，他也呼籲國民黨一定要團結。

朱立倫在搭機前接受記者聯訪表示，此行原本是私人行程，主要是到美國看看孩子，陪伴家人也順便旅遊，但很多在美國的老朋友希望見面，因此才決定在抵達紐約後就轉往華府，跟政界、學界及智庫的朋友聊聊。

朱立倫表示，許多在美國的朋友也很關心台灣未來的總統大選，他會以國民黨前主席的身分表明國民黨的立場，不要讓民進黨好像成為美國華府唯一的聲音，讓大家了解國民黨的立場，是自己前往華府的主要目的。

對於記者詢問，台北市長柯文哲、鴻海集團創辦人郭台銘與國民黨籍立法委員王金平，3人可能於18日在桃園出席宗教活動而「公開同框」。朱立倫指出，自己一再呼籲國民黨要團結，對於中間選民及年輕朋友，也要提出更多更好的政策。

他說，在初選的這半年中，不管兩岸政策、對外關係、或是經濟、民生、育兒政策，都有自己的堅持及立場，也得到很多支持，他覺得國民黨未來要整合，彙整共同的政策爭取更多支持，希望能消弭歧見團結在一起。

記者詢問，如何看待近日針對國民黨總統參選人韓國瑜的爆料事件。朱立倫指出，在選舉過程中，任何的負面或抹黑並不會得到更多肯定。這次赴美訪問，自己關心的就是如何讓國民黨聲音，也可以被美方的朋友知道，讓更多中間及年輕選民支持國民黨。

記者又問，國民黨中評委陳宏昌日前公開支持總統蔡英文並發言批評韓國瑜，遭到中常會開除黨籍。對此，朱立倫說，自己還是強調一句話，國民黨不能夠只聽少部分人的聲音，除了在同溫層對內取暖，也要對外擴張尋求支持。‭（編輯：謝雅竹）1080‬814