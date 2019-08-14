柯文哲稱台灣需要危機型領導人 他與郭台銘都是

（中央社記者梁珮綺台北14日電）台北市長柯文哲多次表示，鴻海創辦人郭台銘是他心中總統首選，他今天說，台灣將面臨危急存亡之際，需要一個危機型領導人，而郭台銘與他都屬於「危機型領導人」。

他說，他不敢說郭台銘一定最好，也不是100%支持郭，但在現有狀態下應有第三個選擇，而郭是個有潛力的總統候選人，只是民主是一個說服過程，郭仍要說服民眾，以及能不能處理其與美、日、中的瓜葛。

柯文哲表示，若台灣是太平盛世，誰當總統都沒差，只是台灣未來幾年將會處於中美貿易大戰中，「不得不使用危機型領導人」。

柯文哲晚間出席「吳董談大選、柯P見面會」活動，被美麗島電子報董事長吳子嘉問及為何郭台銘是首選等相關問題時，做上述表示。

柯文哲說，2020總統選舉，若由總統蔡英文單獨對上高雄市長韓國瑜，一定會是蔡總統贏，「因為芒果乾（亡國感）還是贏過發大財」，他說，恐懼的力量比仇恨更大，這樣比下去，絕對是蔡總統贏。

他說，如今的政論節目都在討論政黨要如何贏得2020總統選舉這一役，卻沒人告訴他，蔡總統連任或韓國瑜當選後，台灣將變成什麼樣子。

柯文哲表示，蔡總統任內的兩岸關係緊張，蔡總統應說明當選後要如何處理，同理，韓國瑜常把「發大財」掛在嘴邊，要說明如何發大財，「難道睡到10點、11點？那個是做夢發大財而已」，指要發大財必須很勤勞，認真做都不一定能發大財，不認真做一定不會。

因此，他認為，「不敢說郭台銘一定最好，現有狀態下有沒有第3個選擇？」指自己當市長以來，用人喜歡用企業界而非學界，因能在企業界存活下來的人有一定實力，且受意識形態束縛較少。

他也表示，他曾向郭台銘說過「不用舔盤子、綁鞋帶」，做自己就好，並舉自己2014年參加台北市長選舉時，國民黨候選人連勝文若每天穿亞曼尼、用摩根史丹利經理人之姿競爭，就有機會贏他。

柯文哲說，結果連勝文穿圍裙煮豬肝湯，「就真的不像」。（編輯：李亨山）1080814