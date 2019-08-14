郭台銘若不選2020 柯文哲要拚下去

台北市長柯文哲（左）14日晚間與民眾進行問答互動，被問及若前鴻海董事長郭台銘不選總統是否就會親自參選時，美麗島電子報董事長吳子嘉（右）在一旁敲邊鼓表示，這問題不用回答，就是「拚下去」，柯文哲則先嘆了一口氣，才說「那就這樣吧」。中央社記者張皓安攝 108年8月14日

（中央社記者梁珮綺台北14日電）台北市長柯文哲是否與鴻海創辦人郭台銘、國民黨立委王金平合作，各界關注，不過，若郭台銘不選2020總統，美麗島電子報董事長吳子嘉鼓吹就是「拚下去」，柯文哲鬆口說不得已才要出那招。

柯文哲晚間出席「吳董談大選、柯P見面會」活動，與美麗島電子報董事長吳子嘉對談，並與現場民眾進行問與答。

當柯文哲被問及若郭台銘不選，是否會親自參選時，吳子嘉則在一旁敲邊鼓，表示這問題不用回答，就是「拚下去」，柯文哲先嘆了一口氣，才說「那就這樣吧」。

他強調，政治上的領導者要變文化上的傳道者，他心中所想仍是如何做對台灣長期發展最有利，「不得已才出那招」。

由於柯文哲矢言提滿34席不分區立委，他在見面會中表示，將按照立法院8個委員會來海選人才，目前正在研究如何找人，「人家不分區提名邏輯是地方派系，我的邏輯不一樣，不分區立委真的要進去的」。

有民眾詢問如何降低天然獨年輕人的亡國感，他表示，自己是外科醫師出身，非常務實，香港爆發反送中遊行以來，蔡總統忙著在臉書說一大堆話，「台北市在忙什麼？」強調北市府忙著開跨局處會議，商討自由行陸客減少的應變方案，「喊口號不會救國家，還是要務實處理」。

他說，「作為一個政治人物，是非對錯心裡很清楚」，不希望國家領導人說得口沫橫飛，執政應要秉持「對的事情做、不對的事情不要做、認真做」3原則，表示「嘴砲講太多沒有用，寫臉書是救不了國家的」。（編輯：李亨山）1080814