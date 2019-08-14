蔡其昌預測柯郭王8成會結盟 一定是郭王配[影]

立法院副院長蔡其昌上廣播節目表示，鴻海創辦人郭台銘（左起）、台北市長柯文哲、立法院前院長王金平結盟的機率有70%、80%。（中央社檔案照片）

（中央社記者王揚宇台北14日電）立法院副院長蔡其昌今天上廣播節目表示，台北市長柯文哲、鴻海創辦人郭台銘、立法院前院長王金平結盟的機率有70%、80%，而且從目前局勢來看，他認為會是「郭王配」。

蔡其昌今天接受廣播節目「POP搶先爆」主持人邱明玉訪問，被問到郭台銘是否會參選總統，做以上表示。

對於韓國瑜是否可能面臨當年「換柱」的狀況，蔡其昌說，韓國瑜跟洪秀柱不同，因為韓粉非常團結、強大，也跟當年的狀況不同。

邱明玉在訪談中，指出時代力量立委洪慈庸昨天宣布退黨，有民進黨籍市議員希望洪慈庸加入民進黨，詢問蔡其昌對此的看法。蔡其昌表示，這都是出於善意，但他不覺得這個時間點做這件事是對的，不要讓洪慈庸為難，現在時力內部很亂，其他黨不用在旁邊「喊燒」、不要去亂。

蔡其昌也提到，時代力量的問題其實是定位，是要邁向執政的政黨，或是政治運動團體；如果是政治運動團體，可以把道德訴求拉到100分，講出最完美的方案，但如果要做為政黨就要選舉，必須增加席次，政治不是100分的事情，而是要往前走，越來越進步。

蔡其昌說，政治團體在不同意見上，必須透過民主機制進行協商整合，各方要有進有退，要有妥協與進步；在政治上，A點到B點有時候最快的方式不是直線，而是曲線、迂迴。（編輯：楊凱翔）1080814