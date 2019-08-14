台聯聲援港人反送中 譴責港府並撕五星旗抗議

（中央社記者劉冠廷台北14日電）台聯黨今天到香港駐台經貿辦事處外，聲援香港人民反送中，台聯文宣部主任潘厚勳說，要為港府的暴力鎮壓表達台灣人民的不滿與憤怒；台聯除遞交譴責港府的抗議書外，現場並撕毀中共五星旗，表達不滿。

為了聲援香港人民反送中，台灣團結聯盟上午到香港駐台經貿辦事處外舉行抗議記者會，遞交譴責港府的抗議書，希望香港駐台經貿辦事處能夠向港府表達，台灣人民對香港民眾處境的關心，也要讓大家知道台灣人挺香港、心手相連。

潘厚勳表示，港警在11日朝示威者射擊布袋彈，導致一名女性示威者失明，「香港人為了爭民主眼睛都失明了」，台灣人是不是要繼續捍衛民主，讓台灣繼續光明磊落下去；他強調，台灣不能成為下一個香港，2020總統大選，對台灣是重要關鍵的時候，呼籲拒投國民黨、親中政黨，不要讓台灣變香港。

與會的前立委、台聯組織部主任周倪安則說，沒有暴民只有暴政，看到香港人民勇敢站出來捍衛自由民主，所有的台灣人會堅定捍衛自己的自由外，也要大力聲援香港人爭取民主自由；呼籲民進黨政府要硬起來，應儘速審慎來討論已躺在立法院許久的難民法草案，而在草案尚未通過之際，政府應援用港澳條例第18條，協助尋求政治庇護的香港民眾。

周倪安也表示，國民黨也好，或是其他拿到中共政權好處的政黨也好，在台灣不斷渲染，告訴大家一國兩制是可行的，但回歸22年的香港市民，正在用血淚告訴大家，一國兩制是假的，台灣要為自己的自由民主堅持下去。

與會的中國民運人士郭寶勝表示，現在兩岸三地都受到中共侵略、滲透、統戰，甚至是武力的威脅，香港已經是腥風血雨，面臨著六四大屠殺在香港重演的狀況，在這關鍵的歷史時刻，台灣人民應該站出來聲援香港，呼籲全世界的人也站出來聲援香港，不然六四大屠殺就會在香港重演，接下來台灣也會變成香港。（編輯：張均懋）1080814

台灣團結聯盟14日在位於台北的香港經濟貿易文化辦事處前，舉行「聲援香港人民反送中，譴責港府警血腥鎮壓」記者會，台灣團結聯盟組織部主任、前立委周倪安右眼戴上紗布，表達訴求。中央社記者張新偉攝 108年8月14日