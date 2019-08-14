韓國瑜說上任後沒打過麻將 高市議員照片踢爆

（中央社記者王淑芬高雄14日電）高雄市長韓國瑜日前在臉書才說「我韓國瑜自從擔任市長以來，沒再打過一場麻將、也沒醉過一場酒」；不過，高雄市議員林智鴻踢爆，有圖為證韓春節期間在峇里島與友人搓麻將。

高市府新聞局長王淺秋回應，韓國瑜只是過年期間與家人親友同樂，不玩錢也不是在高雄打的麻將，更不是外界指涉的賭博。

民進黨市議員林智鴻在臉書貼文，還有照片為證。貼文指出，接到網友爆料並提供照片，韓國瑜今年農曆春節前往峇里島度假，同行的還有立委許淑華，韓國瑜一行人入住渡假村。

他說，爆料者告訴他，除夕夜晚間11時多看到韓國瑜與許淑華等人出現在飯店泳池畔的室內公共空間，現場擺放3、4桌麻將桌，韓國瑜與許淑華在其中一桌打麻將。爆料者在吧台區與家人喝酒聊天至半夜1時多才離開，但是韓國瑜等人還在打麻將。

林智鴻說，過年期間，親朋好友聚會打打衛生麻將都是台灣社會常有的事，增進家人間的感情都是人之常情。但韓說過「自從擔任市長以來，沒再打過一場麻將」的說法，顯然與爆料者所見的事實不符。

他說，爆料者找上他並提供照片與當天的描述，他呼籲韓國瑜公開說明究竟是「記錯」還是「說謊」。（編輯：唐聲揚）1080814