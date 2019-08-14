峇里島打麻將 韓國瑜競總批家庭同樂被當賭博

（中央社記者王淑芬高雄14日電）高雄市長韓國瑜自揭「擔任市長以來沒再打過一場麻將」的說法被打臉後，韓國瑜競選總部執行長林國正今天以新聞稿指出，屬於親友之間純屬娛樂的行為勿當成賭博，是烏龍爆料。

林智鴻接受中央社記者電話訪問，他回應，臉書貼文沒有提到「賭博」兩字，「唯真不破」，請前委員林國正熟讀兩篇臉書內容文章再發言。

韓國瑜競選總部新聞稿指出，高雄市議員林智鴻在臉書上攻擊韓於過年期間打麻將賭博一事。林國正表示，台灣人正常不會把跟家人親友之間純屬娛樂的行為當成賭博。

議員卻意指這場「家庭同樂活動」為賭博行為，這根本就是一場大驚小怪的烏龍爆料，議員也不必看到黑影就開槍。

他指出，過年期間親友之間打衛生麻將是社會常有的事，有一點基本常識和正常邏輯的人，都應該很清楚這兩者的不同。有別於與外人涉及賭博、金錢往來的麻將，還有另一種是在逢年過節時，和家人親友團聚單純聯誼玩樂的麻將。

相信林議員瞭解這兩種麻將之間的差異，麻煩林議員代為向爆料民眾解釋。同時，也請林議員可以多關心，韓在市政上的努力，對於鳳山的施政，打造高雄新東區門戶，請林議員跟我們一起努力，讓高雄更好。（編輯：黃世雅）1080814