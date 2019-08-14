更多編輯台推薦新聞：
登革熱病媒蚊南北有別 防治策略有門道
生活

登革熱病媒蚊南北有別 防治策略有門道

香港機場連兩天癱瘓 快速了解國際關注與反送中現況
兩岸

香港機場連兩天癱瘓 快速了解國際關注與反送中現況

香港機場14日恢復運作 仍有約90航班取消
兩岸

香港機場14日恢復運作 仍有約90航班取消

爭取同志配偶喪葬津貼 胡勝翔勝訴
社會

爭取同志配偶喪葬津貼 胡勝翔勝訴

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
媒體報導中國軍艦擦撞台船疑掉武器系統 海巡：沒這事
首頁 / 政治
新聞專題
國防工業展登場
兩年一度的台北國防工業展8月15日至17日在台北世貿中心一館登場，今年共有81項武器裝備及研發成果陳展，最具議題性的是八輪雲豹M2樣車、新型騰雲大型無人機、「劍翔」反輻射無人機、新式高教機模型。
國防工業展登場
新聞專題
國防工業展登場2/3

劍翔無人機及發射載具亮相 6年生產104架

最新更新：2019/08/14 18:10

（中央社記者游凱翔台北14日電）能有效對共軍S400型防空飛彈、船艦進行自殺攻擊，由中科院研製的「劍翔」反輻射無人機及車輛載具、發射箱首度亮相。軍方指出，劍翔已具備作戰能力，預計6年內生產104架的無人機。

兩年一度的台北國防工業展明天至17日將在台北世貿中心一館登場，國防部今天召開記者會，並邀請軍事記者提前參觀國防館，今年共有81項武器裝備及研發成果陳展，最具議題性的，則是搭載81公厘迫砲的八輪雲豹M2樣車、新型騰雲大型無人機、「劍翔」反輻射無人機。

針對劍翔反輻射無人機，是由國家中山科學研究院研製，由於外型類似以色列研製的「哈比」（Harpy）無人機，因此被稱「台灣版哈比」，特別的是，此次除了展出無人機外，也展出車輛載具及發射箱。

中科院解說人員表示，展出發射系統代表劍翔已具備作戰能力，作戰構想是由作戰中心下達命令後，由指揮車發送命令給發射車，完成發射準備程序後發射，針對輻射源抵達敵軍雷達站、船艦上空後，經比對後若符合敵軍電子訊號就會攻擊。

中科院人員表示，目前已進入量產階段，將成為空軍防空部隊的標準配備，從今年起的6年內預計生產104架劍翔無人機；而劍翔無人機可以在空中警戒的時間長久，可執行空中警戒，一但發現目標就進行自殺式攻擊，「因此劍翔是飛機，也是飛彈」，但無人機發射後不會回收。

他也提到，劍翔無人機的發射車可以機動部署在外島，甚至發射箱部署在船艦上也能夠發射；由於劍翔無人機及發射車、發射箱的塗裝為城市迷彩，中科院表示，由於劍翔必須在敵目標上方實施長時間的盤旋跟壓制，必須符合城市的背景顏色，呈現灰色系、幾何分割，俗稱為「空優迷彩」。（編輯：楊凱翔）1080814

延伸閱讀
新型騰雲大型無人機首次亮相 明年1月研發測評國艦國造沱江級艦動工 總統：台灣精神小而強雲豹甲車M2樣車15日亮相 清晨進駐台北世貿展場
地機族
請繼續往下閱讀
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報