劍翔無人機及發射載具亮相 6年生產104架

（中央社記者游凱翔台北14日電）能有效對共軍S400型防空飛彈、船艦進行自殺攻擊，由中科院研製的「劍翔」反輻射無人機及車輛載具、發射箱首度亮相。軍方指出，劍翔已具備作戰能力，預計6年內生產104架的無人機。

兩年一度的台北國防工業展明天至17日將在台北世貿中心一館登場，國防部今天召開記者會，並邀請軍事記者提前參觀國防館，今年共有81項武器裝備及研發成果陳展，最具議題性的，則是搭載81公厘迫砲的八輪雲豹M2樣車、新型騰雲大型無人機、「劍翔」反輻射無人機。

針對劍翔反輻射無人機，是由國家中山科學研究院研製，由於外型類似以色列研製的「哈比」（Harpy）無人機，因此被稱「台灣版哈比」，特別的是，此次除了展出無人機外，也展出車輛載具及發射箱。

中科院解說人員表示，展出發射系統代表劍翔已具備作戰能力，作戰構想是由作戰中心下達命令後，由指揮車發送命令給發射車，完成發射準備程序後發射，針對輻射源抵達敵軍雷達站、船艦上空後，經比對後若符合敵軍電子訊號就會攻擊。

中科院人員表示，目前已進入量產階段，將成為空軍防空部隊的標準配備，從今年起的6年內預計生產104架劍翔無人機；而劍翔無人機可以在空中警戒的時間長久，可執行空中警戒，一但發現目標就進行自殺式攻擊，「因此劍翔是飛機，也是飛彈」，但無人機發射後不會回收。

他也提到，劍翔無人機的發射車可以機動部署在外島，甚至發射箱部署在船艦上也能夠發射；由於劍翔無人機及發射車、發射箱的塗裝為城市迷彩，中科院表示，由於劍翔必須在敵目標上方實施長時間的盤旋跟壓制，必須符合城市的背景顏色，呈現灰色系、幾何分割，俗稱為「空優迷彩」。（編輯：楊凱翔）1080814