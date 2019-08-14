新型騰雲大型無人機首次亮相 明年1月研發測評

新版騰雲大型無人機15日將首度亮相，軍方指出，新騰雲可以飛得更高、更遠、解析度更強，還有自主起降功能。中央社記者游凱翔攝 108年8月14日

（中央社記者游凱翔台北14日電）台北國防工業展明天登場，強化推力、結構增強、彈藥掛載能力加強的新型騰雲大型無人機（測試版）將首次亮相，中科院今天表示，首架騰雲將於12月出廠，預計明年1月研發測評。

兩年一度的台北國防工業展明天至17日將在台北世貿中心一館登場，國防部今天召開記者會，並邀請軍事記者提前參觀國防館，今年共有81項武器裝備及研發成果陳展，最具議題性的，則是搭載81公厘迫砲的八輪雲豹M2樣車、新型騰雲大型無人機、「劍翔」反輻射無人機。

針對新型騰雲大型無人機，國家中山科學研究院航空研究所長齊立平接受中央社訪問時表示，目前在國防展陳展的騰雲為地面測試版，首架騰雲將於12月出廠，預計明年1月進行研發測評、民國110年進行作戰測評。

騰雲大型無人機與舊版騰雲的最大差異，在於中高度、長滯空、多酬載能力。齊立平簡報時表示，新騰雲機體加大、翼長增加外，推力也增加好幾倍，並強化飛控、電力系統，例如電力系統有三備援設計，若其中一個故障，仍有其餘兩個使用，不會發生墜落等危險。

齊立平說，新騰雲可以飛得更高、更遠、解析度更強，還有自主起降的功能，但針對數據等細節，目前不便透露。

根據中科院提供的資料，新騰雲也具備多機操控、聯網導控，與即時影像傳輸等功能；可在日間、夜間執行情蒐、監視、偵查、環境研究。（編輯：楊凱翔）1080814

新版騰雲大型無人機15日將首度亮相，軍方指出，新騰雲也具備多機操控、聯網導控，與即時影像傳輸等功能；可在日間、夜間執行情蒐、監視、偵查、環境研究。中央社記者游凱翔攝 108年8月14日

兩年一度的台北國防工業展15日至17日將在台北世貿中心一館登場，新版騰雲大型無人機（中）首度亮相，軍方指出，與舊騰雲最大差異，在於中高度、長滯空、多酬載能力。中央社記者游凱翔攝 108年8月14日