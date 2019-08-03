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一次看懂》因應中國飛彈威脅 美退出中程核武協定
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空軍傳向美提與F-18戰術訓練 強化制海作戰

最新更新：2019/08/03 21:33
空軍傳出已向美方表達需求，讓在美國受訓的F-16飛行員，與美軍F-18艦載機進行對抗戰術訓練。國防部官員3日對此表示，只要有助於提升戰力都樂觀其成。（中央社檔案照片）
空軍傳出已向美方表達需求，讓在美國受訓的F-16飛行員，與美軍F-18艦載機進行對抗戰術訓練。國防部官員3日對此表示，只要有助於提升戰力都樂觀其成。（中央社檔案照片）

（中央社記者游凱翔台北3日電）共軍對台威脅增加，傳出空軍已向美方表達需求，讓在美國受訓的F-16飛行員，與美軍F-18艦載機進行對抗戰術訓練。國防部官員今天回應，只要有助於提升戰力，對此都樂觀其成。

中國對台灣的軍事威脅程度增加，不僅在台灣周遭海域進行大型演訓，也多次派出戰機、軍艦繞台，影響區域和平穩定及安全。

自由時報報導，空軍已向美方表達需求，讓在美國受訓的F-16飛行員，有機會與美國包括F-18戰機內的航空母艦艦載機進行對抗戰術演練，強化制海作戰。國防部官員回應，只要有助於提供防空戰力的戰術訓練，空軍都樂觀其成，因為此舉有助於提升空防安全。

國防部智庫、國防安全研究院學者蘇紫雲接受中央社訪問時表示，美國國務院4月批准一項5億美元的對台軍售案，以繼續提供亞利桑那州路克空軍基地F-16戰機飛行員培訓計畫與後勤維護支援。

蘇紫雲說，雖然F-16在路克基地的訓練行之有年，但一向不曾在檯面上討論，此訓練計畫首度公開，國防部也公布F-16飛行員在西元1997年在路克基地受訓的畫面，在台美戰略合作的歷史上來說，路克基地具有歷史意義。

因此蘇紫雲認為，若空軍的F-16戰機與美軍F-18戰機進行對抗戰術訓練，「政治上不是問題，有問題的可能是行政面」，因為F-18戰機隸屬美國海軍，需要美國空軍與海軍進行跨軍種協調。

蘇紫雲也表示，空軍的F-16戰機在美國曾與美軍F-15戰機進行移地對抗戰術演練，由於F-15是類似於蘇愷系列的重型戰機，美方願意讓台灣參與這樣的訓練，信任度相當重要。

蘇紫雲說，雖然F-15戰機與F-16戰機的性能、大小及能力有所差距，但在對抗演練時，空軍仍然能以F-16的特性進行靈活的因應，有助於提升空防戰力。（編輯：黃瑞弘）1080803

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