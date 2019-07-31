F-16V軍售 學者：9月美國會開議後可能有消息

（中央社記者游凱翔台北31日電）外媒報導美中貿易談判延遲美對台F-16V軍售案，戰略學者今天認為，雖然美對中禁令放鬆，但貿易戰基調仍未變動，應可與政治關係脫鉤，待9月美國會開議後，可能會有消息。

美國與中國昨天展開貿易談判，「紐約時報」報導，美國國會兩黨議員指控總統川普的政府，因貿易談判延遲對台灣出售價值達80億美元的66架F-16V戰機。

國防部今天發布新聞稿表示，空軍新式戰機軍購案，已提出發價書需求信函（LOR for LOA），美行政部門依相關軍售程序執行，目前進度正常；國防部強調，持續與美行政部門保持密切聯繫，此案若有最新進度，將即時對外界公布。

國防部智庫、國防安全研究院學者蘇紫雲接受中央社訪問時表示，國軍今年2月底已對美提軍購需求，依行政程序大約在150天內決定，而目前已經7月，代表程序上已經完成，美國國防部、空軍、合作署等行政程序已審核完畢，接下來就是等美國國安會、白宮作出決定後，才會送往美國國會。

蘇紫雲認為，美國總統特助兼白宮貿易與工業政策主任納瓦羅（Peter Navarro） 4月曾公開表示「美國政府也與洛馬公司密切合作以將F-16V出售給歐洲、亞洲盟邦，例如保加利亞、台灣」。當時納瓦羅是首度對此軍購案表態支持的現役白宮高級官員。

蘇紫雲也說，此次美中貿易戰議題上，北京有求於美國更多，加上日前中國公布國防白皮書時，美國軍艦又通過台灣海峽，若美國很在乎北京的看法，就不會做出讓中國不開心的事。

但蘇紫雲說，若真的此軍購案會有變動，就是技術性問題。他舉例，希臘日前本來要採購120架F-16V戰機，但美國評估希臘的國防預算後只同意88架。因此綜合相關訊息，政治上並不會有問題，也可以將此軍購案與美中關係脫鉤，推測今年9月應該會有好消息。

中華戰略前瞻協會研究員揭仲表接受中央社訪問時認為，國軍已在2月底向美提出發價書需求信函，依時程大約在150天內做出決定，但因為目前美國國會休會，行政部門在尊重國會的情況下，可能會在8月底、9月初待美國國會開議時作出決定，且目前美國、中國正在進行貿易談判，對美國而言並不需要在這個時間點公布。（編輯：林興盟）1080731