81迫砲雲豹M2國防展將亮相 打了就跑提高存活率

（中央社記者游凱翔台北11日電）台北國防工業展15日登場，其中由軍備局研製的「八輪甲車M2樣車」，將搭載81公厘車裝迫砲系統亮相，水平開艙設計能快速完成射擊準備，更具備「打了就跑」能力，提高戰場存活率。

兩年一度的「台北國際航太暨國防工業展」15日至17日在台北市世貿中心展覽一館舉行，由於今年適逢國艦國造、國機國造，以及多項軍備研製已有初步成果，因此備受產業界及民眾的期待。

此次展覽，除了國家中山科學研究院研製的「劍翔」反輻射無人機、新型騰雲大型無人機、最新塗裝的新式高教機等亮點，最受外界矚目的，仍是由軍備局第209廠結合第202廠、第401廠及工研院等單位，合作完成研製的「八輪甲車M2樣車」。

根據軍聞社報導，八輪甲車M2樣車在武器系統方面，將採81公厘車裝迫砲系統，該車設計水平開艙，可快速完成迫砲射擊準備；另有環景監控螢幕，可輔助閉艙駕駛掌握戰場狀況，並具備熱顯像感測，以提升夜間作戰效能。

外觀部分，採流線化設計，側邊裝甲從原本水平改為傾斜，提升抗彈能力，操控性能也較前一代大幅提升，將原本四輪轉向進化至六輪轉向，讓迴轉半徑由原本11公尺縮小為9公尺；引擎沿用前代，全新設計傳動軸，結構更為精簡，讓動力輸出更有效率。

軍方人士表示，迫擊砲問世以來一直是支援步兵作戰、發揚火力的重要武器，構造雖然簡單，僅由砲管、砲架、座板（俗稱烏龜）組成，卻能用來摧毀輕型工事或橋梁，也能造成敵軍重大的傷害；也因為雲豹M2樣車具備機動性，能夠發揮「打了就跑」能力，有效提高戰場存活率。

事實上，在民國106年的台北國防工業展中，軍備局就曾經展出「八輪甲車M1樣車」，同樣也是搭載車裝迫砲系統，經過2年的研改後，軍備局將其升級為M2，今年初在南投道路測試時，就曾引起討論；而軍方人士也透露，目前共有2輛搭載81公厘迫砲的M2樣車，預計今年12月進行作戰測評。

雲豹八輪甲車為國防部軍備局所自製研發，目前「已服役」車款分別是CM-32及CM-33，「量產中」的CM-34，以及「研發中」的81公厘迫砲的雲豹迫砲車及搭載105公厘戰車砲的雲豹戰砲車。

CM-32為搭載40公厘榴彈機槍指揮車，規格與CM-33相同，為通信設備加強型；CM-33為搭載40公厘榴彈機槍裝步戰鬥車基本型，主武器為TS-96遙控槍塔；CM-34，為搭載向美商Orbital ATK採購30公厘的MK44機砲，相較現行的40公厘榴彈機槍車型，30公厘的機砲射速快，並具反裝甲火力，預計112年完成量產284輛，已在5月的漢光演習中投入實彈操演。（編輯：李信寬）1080811