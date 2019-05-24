國艦國造里程碑 蔡總統主持沱江級艦動工

（中央社記者游凱翔宜蘭24日電）國艦國造邁向新里程碑，沱江級艦、快速布雷艇今天動工，總統蔡英文致詞表示，國防自主即便過程有很大困難，但有勇氣、決心克服，就會有好結果。

3艘高效能艦艇後續艦（沱江級艦）及4艘快速布雷艇由宜蘭蘇澳龍德造船廠得標，並於今天上午開工。蔡總統親自主持開工典禮，並與龍德公司董事長黃守真共同啟動首艦的板材切割器，宣告動工。

號稱「航空母艦殺手」的沱江級艦原型艦沱江艦（618）由宜蘭蘇澳龍德造船廠得標後，在民國101年11月開工、102年3月安放龍骨、103年3月下水。今天開工的則是第一階段、共3艘的沱江級艦，預計民國114年前完成。

另外，龍德造船廠得標的新型快速布雷艇今天也同步開工，此艇採「合字號」通用登陸艇為設計參考，並未搭載戰鬥系統，僅搭載T-75 20機砲、T-74排用機槍，預計在110年前共籌建4艘。（編輯：林淑媛）1080524

總統蔡英文（前排右6）24日在蘇澳龍德造船三廠主持「海軍高效能艦艇後續艦首艦暨快速布雷艇首艇建造開工典禮」，與龍德造船員工開心自拍。中央社記者吳翊寧宜蘭攝 108年5月24日