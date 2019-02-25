總統：國艦國造帶動國防產業 創8000工作機會

總統蔡英文（前中）25日在台北出席國艦國造本土化供應商大會表示，國艦國造是沒有改變過的政策方向。右為經濟部長沈榮津。中央社記者張皓安攝 108年2月25日

（中央社記者廖禹揚台北25日電）政府推動國艦國造計畫，盼帶動國防產業發展，總統蔡英文今天表示，近一波建案帶動將近405億產值，後續將有更多建案，保守估計國防產業能創造逾8000個高品質工作機會。

蔡總統今天出席國艦國造本土化供應商大會致詞表示，全球造船業近年陷入低潮，各國造船廠倒閉近2/3，她認為，這時產業最需要的就是訂單，加上台灣擁有相當好的造船技術，要讓產業近一步發展，答案就只有「國艦國造」。

蔡總統指出，政府堅持國防自主的方向，海軍及海巡署建案為國內廠商帶來許多商機，需要船艦種類相當多，有大有小，有些為了海巡目的、有些則是國防目的，這波國艦國造案帶動將近新台幣405億元產值，後續將有更多建案，帶給產業更多商機，這波產值也代表國家的決心及清楚目標，要幫助產業在逆勢中突破，保持更強的競爭力。

總統蔡英文25日在台北出席「國艦國造本土化供應商大會」致詞表示，國艦國造把軍方和民間的技術結合起來，互惠互利，整個造船產業會越來越好。中央社記者張皓安攝 108年2月25日

蔡總統說，國防不只與國安相關，更是5+2產業創新計畫中的重要策略產業，台灣具有相當規模的國防需求，每年支出高額經費，不能只做為採購支出，更應該成為經濟成長與產業技術創新的助力，做為火車頭，帶動造船及週邊機械、材料、電機等廠商投入尖端科技研發，提供本土企業、人才成長的舞台。

蔡總統指出，雖然因為技術差距，有些裝備還是必須透過採購取得，但希望透過技術合作與技術轉移，讓台灣廠商學到更多新技術，接手後續維修、保養，甚至裝備升級等工作。

蔡總統相信，無論是軍方技術向民間轉移，或是民間技術轉向軍方，都有助產業成長，民間企業透過承接規格較高的軍事建案，可提升實力，布局全球市場，軍規技術也有助刺激其他產品水準提升。

國防產業不只能帶來正向經濟效益，蔡總統指出，國防產業也是培育專業人才的發展機會，保守估計可以創造8000個以上高品質工作機會，政府也將盡全力協助台灣國防逐漸茁壯，打造具有未來性的國防產業。（編輯：黃國倫）1080225