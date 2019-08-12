雲豹甲車M2樣車15日亮相 清晨進駐台北世貿展場

（中央社記者游凱翔台北12日電）兩年一度的台北國防工業展15日將登場，而今年最受矚目的是搭載81公厘迫砲的雲豹八輪甲車M2樣車，今天凌晨已透過板運方式從南投集集進駐台北世貿一館展場，並由軍方人員進行檢整。

兩年一度的「台北國際航太暨國防工業展」15日至17日在台北市世貿中心展覽一館舉行，由於今年適逢國艦國造、國機國造，以及多項軍備研製已有初步成果，因此備受產業界及民眾的期待。

此次展覽除了國家中山科學研究院研製的「劍翔」反輻射無人機、新型騰雲大型無人機、最新塗裝的新式高教機等亮點，最受外界矚目的，仍是由軍備局自行研製、搭載81公厘迫砲的「八輪甲車M2樣車」。

軍方人士今天表示，這輛八輪甲車M2樣車昨晚已透過板運的方式從南投集集出發，並在今天清晨順利進駐世貿一館，並由軍方人員進行檢整，15日將對外首度亮相。

根據軍聞社報導，八輪甲車M2樣車在武器系統方面，將採81公厘車裝迫砲系統，該車設計水平開艙，可快速完成迫砲射擊準備；另有環景監控螢幕，可輔助閉艙駕駛掌握戰場狀況，並具備熱顯像感測，以提升夜間作戰效能。

外觀部分，八輪甲車M2樣車採流線化設計，側邊裝甲從原本水平改為傾斜，提升抗彈能力，操控性能也較前一代大幅提升，將原本四輪轉向進化至六輪轉向，讓迴轉半徑由原本11公尺縮小為9公尺；引擎沿用前代，全新設計傳動軸，結構更為精簡，讓動力輸出更有效率。（編輯：李信寬）1080812