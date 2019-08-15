黃肇珩黨職併公職遭討退休金 監委籲試院釋憲

（中央社記者王揚宇、游凱翔台北15日電）監察委員仉桂美、王美玉今天表示，「公職人員年資併社團專職人員年資計發退離給與處理條例」第5條與第7條規定有違憲之虞，考試院應儘速聲請解釋憲法，以保障公務員基本權利。

考試院退撫司長陳紹元今天接受中央社訪問時表示，針對此議題，日前台東地方法院行政庭在處理相關訴訟案件時，已對此提出釋憲，且釋憲案已成立並在司法院處理中，考試院未來會依據司法院所提出的爭點配合說明，若未來召開說明會、言詞辯論庭也都出席參與，因此基於已成案，考試院不會對此重複提出釋憲。

這起案件源於，前中央社記者、前監察委員黃肇珩陳情，她於退休時依法請領政務人員退職酬勞金並辦理優惠存款，現因公職人員年資併社團專職人員年資計發退離給與處理條例（社團年資處理條例）的規定，除重新核算扣除她在中央社的社團及公保投保年資外，並追繳已經支領的退離給與（優惠存款利息）新台幣543萬元。

監委調查後認為，這除了侵害其財產權外，也違反法律不溯及既往原則、時效制度、比例原則與信賴保護原則等法治國基本原則。

監委表示，社團年資處理條例第5條與第7條規定，牴觸憲法第15條、第16條、第22條與第23條規定，侵害人民財產權並悖離憲法所揭櫫的法治國原則下，法律不溯及既往原則、信賴保護原則與比例原則。

監委也說，考試院作為公務員制度保障的憲法最高機關，就涉及主管法律社團年資處理條例有牴觸憲法的疑義，應依據司法院大法官審理案件法相關規定，研議聲請解釋憲法，並中止相關法律適用，避免損害擴大，否則恐涉有違法或失職之虞。

監察院教育及文化委員會今天通過仉桂美、王美玉所提出的調查報告，調查過程經向考試院及銓敘部調閱相關卷證資料，並於3月18日、19日諮詢專家學者，委員會決議為，將調查意見函送考試院院會研提聲請司法院大法官解釋。

銓敘部去年5月16日指出，退休（職）人員因採計社團年資而有溢領金額部分，經逐一清查後，總計溢領金額約2億1932萬元（含公務人員部分溢領金額約1億8387萬元；政務人員部分溢領金額約3545萬元）。（編輯：楊凱翔/蘇龍麒）1080815