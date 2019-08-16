F-16V軍購案 戰略學者推測美方在9月正式公布

（中央社記者游凱翔台北16日電）外媒報導，台灣採購F-16V戰機案，川普政府預計16日傍晚前提交國會審查。戰略學者蘇紫雲表示，送交國會後在30天的審閱期內可做決定，若無意見，30日到期將自動生效，因此推測最慢應在9月中旬前將正式公布。

目前空軍共擁有144架F-16A/B戰機，以「鳳展專案」為代號，耗資約新台幣1100億元，將現有144架F-16A/B升級為F-16V，首批4架F-16V已在漢翔公司，由美國洛克希德馬丁（Lockheed Martin）公司人員與漢翔共同測試。

另外，空軍也同步向美國採購66架全新的F-16V戰機，未來擬部署在台東志航空軍基地。

針對台灣擬採購66架F-16V戰機，「華盛頓郵報」引述知情人士披露，川普政府15日告知國會，價值80億美元（約新台幣2507億元）的這項軍售案將提交國會審查。

國防部智庫、國防安全研究院學者蘇紫雲接受中央社訪問時表示，類似的報導已出現多次，但華郵的報導中明確寫出告知國會的時間，若屬實，依照期程提交國會後有30天的審閱期，而美國國會有權快速通過，再加上目前參議院、眾議院對這項軍售案都表示支持，若沒有反對意見，將在30日後自動生效，因此合理推測美方最慢應在9月中旬前就會正式公布。

蘇紫雲指出，此軍購案是美國「2019國防授權法」及「亞洲再保證倡議」通過後，台灣首次提出的重大軍備採購，由於前述法案分別涉及強化對台灣軍售法律地位及將台灣視為印太戰略夥伴，特別2019年是「台灣關係法」立法40週年 ，具有落實台美戰略安全合作的實質戰略意義。

蘇紫雲也提到，根據華郵報導此次軍購案的金額為80億美元，從金額中合理推估此批F-16V應該是以防空作戰為主，因為若配備對地的打擊武器，價格恐不止80億美元。

中華戰略前瞻協會研究員揭仲接受中央社訪問時認為，目前尚未確定華郵所報導的「告知國會」，是指已告知或預告性質，因此仍待美國國防安全合作署（DSCA）公布後才能夠推算時間。

空軍司令部表示，目前全案依程序進行審查作業中，將靜待美方正式通知。

空軍司令部指出，空軍自民國92年起，就依據敵情威脅、整體防衛作戰構想及作戰實需等，持續提出新式戰機採購需求，此案獲美方同意供售後，將可大幅提升空防戰力，強化自我防衛能力，維護區域和平與穩定。（編輯：楊玫寧）1080816