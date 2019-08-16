空軍首度推出F-16V說帖 公布共軍繞台3路徑

（中央社記者游凱翔台北16日電）空軍向美採購F-16V戰機，空軍司令部今天首度推出說帖、公布共軍戰機繞台3條路徑，強調「台灣全島均成攻擊正面」，並說台灣將採購的F-16V戰機性能優異，「不是以前的F-16」。

目前空軍共擁144架F-16A/B戰機，以「鳳展專案」為代號，耗資約新台幣1100億元，將現有144架F-16A/B（block20）升級為F-16V，首批4架F-16V已在漢翔公司，由美國洛克希德馬丁（Lockheed Martin）公司人員與漢翔共同測試；空軍也同步向美國採購66架全新的F-16V（block70）戰機，未來擬部署台東志航空軍基地。

空軍司令部下午在臉書粉絲團以「別再說我老了，看F-16C/D BLK70有多厲害」為題指出，新機除配備AESA雷達外，推力變大、航程增加，「不是以前的F-16」；並表示，空軍三型主力戰機服役迄今已屆中壽期，為因應不斷提升的敵情威脅及未來作戰需求，籌建新式戰機。

空軍司令部表示，F-16V是針對當前敵情威脅最佳選項，考量美軍各型先進主力戰機均符合我作戰需求，其中，尤以F-16V轉換訓練最快、後勤維補成本效益高，獲得期程短，能最快形成即時戰力。

空軍司令部說，為捍衛領空及區域穩定，未來將規劃新增一個戰鬥機聯隊，強化本島整體防空安全，兵力編現比將可達90%以上。「讓我們大家一起期待新式戰機的到來」。

除此之外，空軍司令部也列出共軍戰機繞台3條路徑，指中國從未放棄武力犯台意圖，對台遠海長航、繞台飛行，台灣全島均成攻擊正面，軍力成長造成兩岸空中兵力差異逐漸加大，因此國軍急需獲得性能優異戰機，以利空中作戰優勢。

F-16V最大改良是換裝AN/APG-83型的AESA雷達，可以同時執行搜索、追蹤、並鎖定多個目標，另外改裝新式的任務電腦、座艙儀表、頭盔瞄準系統、電戰莢艙等，可搭配最新一代的AIM-9X響尾蛇飛彈，讓F-16的戰力大躍進。

目前空軍共有7個聯隊、1個指揮部。分別是位在台南及澎湖的一聯隊（IDF經國號）、位在新竹的二聯隊（幻象2000）、位在台中清泉崗的三聯隊（IDF經國號戰機）、位在嘉義的四聯隊（F-16）、位在花蓮的第五戰術混合聯隊（F-16、RF-16、F-5）、位在屏東及金門的第六混合聯隊（E-2K預警機、C-130H運輸機、P-3C反潛機）、位在台東志航的第七飛行訓練聯隊（F-5），以及位在台北的松山基地指揮部（行政專機）。（編輯：張良知林興盟）1080816