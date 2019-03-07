空軍：與共軍有些失衡 曾向美提F-16C/D需求

空軍司令部7日表示，目前國軍三型主力戰機（幻象、F-16、IDF）共326架，但共軍的空軍戰力持續增強，開始「有些失衡」。圖為F-16戰機。（中央社檔案照片）

（中央社記者游凱翔台北7日電）空軍司令部今天表示，目前國軍三型主力戰機（幻象、F-16、IDF）共326架，但共軍的空軍戰力持續增強，開始「有些失衡」；此外，國軍在多年前也曾向美方提出購買F-16C/D的需求。

針對是否採購F-16V，國防部下午召開臨時記者會，國防部軍政副部長沈一鳴上將、空軍司令部參謀長劉任遠中將、空軍司令部計畫處長唐洪安少將、國防部戰規司長吳寶琨、國防部戰規司建軍規劃處長黃文啟上校與會。

唐洪安表示，目前國軍的三型主力戰機一共326架，但共軍的空軍戰力持續增強，雙方開始「有些失衡」，國軍為提升戰力提出新式戰機的需求。

他強調，只要符合國軍的作戰需求，不管是F15、F-18、F-16或F-35都是新式戰機的籌獲選項，但交給美方的信函中都不會提到「國軍想要什麼」，將再依美方的回覆進行選擇、議價。

國防部7日下午舉辦記者會，針對外傳「66架F-16V美開天價4000億」進行澄清，空軍司令部計畫處長唐洪安少將（圖）說明。中央社記者吳家昇攝 108年3月7日

唐洪安補充，針對現行F-16A/B的性能提升至F-16V的計畫「鳳展專案」，進度稍為有點落後，但已透過每月一次的四方會談會議（空軍、美國在台協會、漢翔、洛克希德馬丁）檢討進度，也希望漢翔的能力、人力增加，符合空軍一年24架F-16V的進度。

吳寶琨也指出，國軍一直在爭取下一代戰機，多年前曾以代號「承揚專案」對美國提出F-16C/D的採購需求。

F-16C/D與F-16A/B最大的差異在於，C/D具備全天候視距外攻擊能力，其中部分批次改良座艙航電與雷達系統，具備精確的夜晚攻擊能力。

F-16V最大改良是換裝AN/APG-83型的AESA雷達，可以同時執行搜索、追蹤、並鎖定多個目標，另外改裝新式的任務電腦、座艙儀表、頭盔瞄準系統、電戰莢艙等，可搭配最新一代的AIM-9X響尾蛇飛彈，讓戰力大躍進。（編輯：林沂鋒）1080307