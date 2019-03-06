空軍擬採購F-16V 同步升級現有144架F-16A/B

F-16V最大改良是換裝AN/APG-83型的AESA雷達，可以同時執行搜索、追蹤、並鎖定多個目標，另外改裝新式的任務電腦、座艙儀表、頭盔瞄準系統、電戰莢艙等，可搭配最新一代的AIM-9X響尾蛇飛彈。（圖取自洛克希德馬丁公司網頁lockheedmartin.com）

（中央社記者游凱翔台北6日電）軍方人士今天表示，已向美方提出新式戰機的採購需求，F-16V列評估名單；國軍已規劃將現有144架F-16A/B升級，首批4架預計最慢4月前交機。專家認為，兩者用途不盡相同。

針對是否採購F-16V戰機，空軍僅回應已向美方提出新式戰機採購需求。不過，知情人士今天表示，國軍對下一代戰機的取得從來沒有停歇過，F-16V戰機確實是在評估名單內。

目前空軍共擁有144架F-16戰機，並以「鳳展專案」為代號，耗資約新台幣1100億元，將現有144架F-16A/B升級為F-16V，首批4架F-16V已在漢翔公司，由美國洛克希德馬丁（Lockheed Martin）公司人員進行測試。

其中一架F-16V已在去年10月19日交付空軍，剩下3架預計最慢在4月前全數交機。

由於國軍已針對現有144架F-16A/B升級為F-16V，另外採購F-16V的戰略意義為何。「亞太防務」雜誌總編輯、軍事專家鄭繼文接受中央社訪問時表示，國軍現有的幻象2000戰機主要功能為高空攔截，不具備像F-16優異的攻防能力，若購入66架F-16V，目的應該是要取代幻象2000。

鄭繼文說，雖然幻象2000的巡航高度高於F-16V，但在台海防衛作戰上，高度並不是重點，且國軍可以利用防空飛彈補足高度的不足、高空防禦。

他認為，若採購F-16V，不管是空軍的整體後勤、訓練、戰法、戰術，都可以比照現有部隊，並簡化人員及後期訓練、降低維持運作的成本，甚至零附件的取得相對容易，因此購買F-16V是不錯的方案。

由於共軍自製的匿蹤戰機殲20已服役，軍情與航空網站主編施孝瑋日前對此表示，殲20以外型來看非天生適合匿蹤，不過既然有辦法量產，代表技術上已經達標。目前國內大概只有F-16升級後的F-16V，搭配全面防空系統，有希望與之匹敵。（編輯：蘇志宗）1080306