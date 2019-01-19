柯文哲談軍購 經濟不夠強就雪上加霜

（中央社記者梁珮綺台北19日電）台北市長柯文哲接受台視專訪，在今晚播出的下集中續談美中台關係，並發表自己對軍購的想法，認為若台灣經濟夠強，軍購花費就禁得起；不夠強，就是雪上加霜。

柯文哲在今晚播出的台視專訪下集中續談美中台關係，指國際是一個弱肉強食的社會，非常現實，所以他先前接受彭博社專訪時便說台灣是美中對抗下，放在貨架的商品。

他重申，台灣應加強自己國際實力，在美中對抗下，「夠強，我們就是夥伴了，不夠強，我們就變成貨品」；他也說，在這樣的局勢下，若說台灣要當旗手，就太言過其實，而是要致力變成比較大顆的棋子，「要移動我們的時候，需要費一點力氣這樣」。

柯文哲表示，過去20年來，國際上敢與美國大小聲的只有2個人，一個是北韓領導人金正恩、一個是伊拉克前總統海珊，金正恩因為有核武，至今還「活得好好的」，海珊則早已被吊死，「這個就是現實」。

不過，他也說，美國要台灣拿扁鑽向前衝，甚至連扁鑽還要自費，談自己對軍購費用的吃驚，「如果我們經濟夠強，就禁得起；經濟不夠強，就是雪上加霜」。

柯文哲認為，若未來有一天，台灣出事時會引發世界金融風暴，「台灣就安全了」。

被主持人林益如問及很多人拿其與美國總統川普相比時，柯文哲笑說，2人不同，川普是商人出身，他是醫學教授出身，川普恐怕比他更務實。

九合一選舉中，對於6名地方首長沒有連任，柯文哲坦言，「對台灣民主的傷害很大」，因為市政有其連續性，如台中市山手線為例，若交通部長林佳龍連任，就會繼續蓋；他也表示，如果可以，總統蔡英文做8年會比較好，但「到底行不行，我也不曉得」。

另外，他談到高雄市長韓國瑜會參選原因，指民進黨「某潮流」非要台北農產運銷公司總經理一位，導致高雄市被國民黨拿下，指民進黨是「搶了菜攤，丟了江山」。

柯文哲說，當時他替韓國瑜安排到市長室任職，韓國瑜甚至還到市府上班3天，但有人跟他說，若與韓國瑜交好，他很難被信任。

柯文哲也表示，若民進黨去年5月沒有與他分道揚鑣，九合一選舉不會全軍覆沒；面對主持人林益如問及有無意願參選2020年總統，他說，「意願很低」，並表示「不必用到我，是最好」。

林益如在節目尾聲詢問柯文哲，2020年有無可能「蔡柯配」，柯文哲斬釘截鐵的說，「不會，人家不會要我的」。

他說，民進黨現在流行一個DNA的故事，就是民進黨在馬路邊撿一隻貓回家養，卻忘記測DNA，結果那隻貓實際上是一隻老虎。（編輯：吳協昌）1080119