更多編輯台推薦新聞：
影／青少棒孫易磊投打俱佳 中華隊蟬聯小馬聯盟三冠王
運動

影／青少棒孫易磊投打俱佳 中華隊蟬聯小馬聯盟三冠王

美官方氣象機構：2019年7月是全球史上最熱月分
國際

美官方氣象機構：2019年7月是全球史上最熱月分

驗屍發現頸部多處骨折 美荒淫富商艾普斯坦死因詭譎
國際

驗屍發現頸部多處骨折 美荒淫富商艾普斯坦死因詭譎

專訪／催生太陽光電 龔明鑫：11月起落實三級協調機制
產經

專訪／催生太陽光電 龔明鑫：11月起落實三級協調機制

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 重點新聞
新聞專題
空軍向美方提F-16V採購需求
軍方人士表示，已向美方提出新式戰機的採購需求，F-16V列評估名單。外傳將向美方採購66架F-16V，金額約新台幣3900億元，空軍司令部表示，因裝備型式不同，價格有所落差，將待美方回覆後再行議價。另外國軍也規劃將現有144架F-16A/B升級為F-16V。
空軍向美方提F-16V採購需求
新聞專題
空軍向美方提F-16V採購需求7/15

F-16V戰機取得空優 空軍：將新增一個聯隊

最新更新：2019/08/16 19:38
台灣向美採購66架F-16V戰機，空軍司令部16日宣布，未來將新增一個聯隊（圖取自facebook.com/lockheedmartin）
台灣向美採購66架F-16V戰機，空軍司令部16日宣布，未來將新增一個聯隊（圖取自facebook.com/lockheedmartin）

（中央社記者游凱翔台北16日電）台灣向美採購66架F-16V戰機，空軍司令部今天宣布，未來將新增一個聯隊；由於共軍遠海長航、繞台飛行常態化軍事訓練，國軍必須籌獲新式戰機取得空優。空軍現有7個聯隊。

目前空軍共擁144架F-16A/B戰機，以「鳳展專案」為代號，耗資約新台幣1100億元，將現有144架F-16A/B升級為F-16V，首批4架F-16V已在漢翔公司，由美國洛克希德馬丁（Lockheed Martin）公司人員與漢翔共同測試。

另外，空軍也同步向美國採購66架全新的F-16V戰機，未來擬部署在台東志航空軍基地。

空軍司令部下午在臉書粉絲團表示，空軍三型主力戰機服役已屆中壽期，為因應不斷提升的敵情威脅及未來作戰需求，加上共軍遠海長航、繞台飛行演訓常態化等軍事訓練，國軍必須籌獲新式戰鬥機以取得空優。

空軍指出，考量美軍各型先進主力戰機均符合空軍作戰需求，其中又以F-16V的人員轉換訓練最快、後勤維補成本效益高，獲得期程短，能最快形成即時戰力，因此未來將規劃新增一個戰鬥機聯隊。

目前空軍共有7個聯隊、1個指揮部。分別是位在台南及澎湖的一聯隊（IDF經國號）、位在新竹的二聯隊（幻象2000）、位在台中清泉崗的三聯隊（IDF經國號戰機）、位在嘉義的四聯隊（F-16）、位在花蓮的第五戰術混合聯隊（F-16、RF-16、F-5）、位在屏東及金門的第六混合聯隊（E-2K預警機、C-130H運輸機、P-3C反潛機）、位在台東志航的第七飛行訓練聯隊（F-5），以及位在台北的松山基地指揮部（行政專機）。（編輯：林興盟）1080816

延伸閱讀
華郵：美售台F-16戰機將送國會審查彭博：售台F-16V對北京震撼政治大於軍事反制共軍軍演 國軍操演117枚飛彈射擊畫面曝光
地機族
請繼續往下閱讀
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報