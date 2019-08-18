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軍迷模型反制中國 國軍戰車新北街頭擊毀共軍

最新更新：2019/08/18 14:11
有台灣模型玩家在台北國防展，展出「台北不設防？」模型，描述共軍99A式戰車登陸新北八里街頭時，遭國軍CM11戰車砲擊殲滅。中央社記者游凱翔攝 108年8月18日
有台灣模型玩家在台北國防展，展出「台北不設防？」模型，描述共軍99A式戰車登陸新北八里街頭時，遭國軍CM11戰車砲擊殲滅。中央社記者游凱翔攝 108年8月18日

（中央社記者游凱翔台北18日電）兩年一度的台北國防工業展中，有模型玩家展出名為「台北不設防？」模型，描述共軍99式戰車登陸新北八里街頭時，遭國軍CM11戰車砲擊殲滅，反制中國玩家4月展出共軍在台北街頭擊殺國軍的模型。

台北國防工業展昨天正式在世貿一館閉幕，除了國防館內的新型騰雲大型無人機、劍翔反輻射無人機及車輛載具發射箱、搭載81公厘迫砲系統的八輪雲豹甲車M2樣車，及美商洛克希德馬丁展出的F-16V模型等亮點外，有台灣的模型玩家展出「台北不設防？」模型，同樣引起討論。

攤位人員介紹，此模型是由熱愛軍事、台灣的玩家所製作，緣起今年4月有中國玩家在北京的國際模型博覽會中，展出一件名為「台北不設防」的作品。

今年4月這件由中國人士製作模型，場景為台北市，其中掛著中國國旗的共軍裝甲戰鬥車擊毀國軍悍馬車，且車上的玻璃還留有彈孔，一旁街景則是「汽車借款」、「永康牛肉麵」、「老牌士林十全排骨」等具台灣特色街景，由於針對性明顯，引起台灣民眾討論。

攤位人員指出，為了反制這個中國模型，台灣模型玩家在此次國防展中，特別在主題名稱加一個「？」，命名為「台北不設防？」，認為國軍怎麼可能不設防、不抵抗，場景則是共軍99式戰車登陸新北市八里一帶，卻遭到國軍CM11勇虎式戰車從側邊以戰車砲擊毀。

攤位人員認為，雖然99式戰車為共軍最新型的戰車，國軍CM11勇虎式戰車則相對老舊，但國軍憑藉熟悉家鄉街道的主場優勢，在城鎮戰中出其不意的殲滅共軍，也希望透過此模型，表達對國軍的尊重與支持。

而現實生活中的新北市八里台北港一帶，以及八里對岸的淡水河口，事實上也是由關渡指揮部戍守的重要據點，更是每年漢光演習的重點演練場域，軍方人士曾表示，淡水河口距離政經中樞近，甚至不惜一切炸毀關渡大橋，讓沉積河道的橋體阻止共軍兵力長驅直入，是國軍必須死守的重點區域之一。

此外，淡水河防部隊是全天候24小時待命的戰鬥部隊，但戰略型態主要以「防守」為主。據了解，由軍備局自行研製、搭載30機砲的八輪雲豹甲車，未來也可能駐防淡水河口，增加河防戰力。（編輯：趙蔚蘭）1080818

有台灣模型玩家在台北國防展，展出「台北不設防？」模型，描述共軍99A式戰車登陸新北八里街頭時，遭國軍CM11戰車砲擊殲滅。中央社記者游凱翔攝 108年8月18日
有台灣模型玩家在台北國防展，展出「台北不設防？」模型，描述共軍99A式戰車登陸新北八里街頭時，遭國軍CM11戰車砲擊殲滅。中央社記者游凱翔攝 108年8月18日
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