蘇嘉全赴菲會台商 強調政府財政與經濟表現佳

（中央社記者陳妍君巴賽市18日專電）立法院長蘇嘉全今天赴菲律賓訪問，與近600位台商和眷屬共聚一堂。蘇嘉全表示，在蔡英文總統領導下，台灣財政穩定、經濟表現良好，也提供優惠稅率，讓大家放心返鄉投資。

蘇嘉全與僑務委員會副委員長高建智、中華民國對外貿易發展協會副董事長莊碩漢、台灣車輛公司董事長蔡煌瑯今天抵達馬尼拉視察並關懷旅菲台商，晚上將舉辦「2020蔡英文總統連任菲律賓後援會成立大會」及「點亮台灣 愛台灣」造勢大會。

菲律賓台灣同鄉會今天在大馬尼拉巴賽市（Pasay）舉行歡迎午宴，菲律賓台商總會、青商會等近600人出席。

蘇嘉全出席餐會時入境隨俗，穿上台灣同鄉會會長蘇國芳準備的菲律賓國服。

蘇嘉全致詞說，這是他在立法院長任內第3度來到菲律賓，「全世界各國，能夠在任內來3次的，只有菲律賓」，因為菲律賓離台灣很近，台菲關係密切，他擔任內政部長期間，除了首度派遣警政祕書派駐菲律賓，內政部警政署還曾致贈機車和巡邏車給菲律賓，他當時還受邀來觀禮。

他表示，台灣在經濟、自由、民主、人權方面，都得到全世界讚揚。今年台灣經濟成長率高於日本、南韓、新加坡，這幾年在蔡總統領導下，財政非常穩定，台灣也是一個非常自由的國家，美國自由之家進行全球自由度評比，台灣得到93分，在亞洲僅次於日本，中國大陸只拿到11分。

蘇嘉全說：「我在立法院3年多，全世界106個國家的國會議員來到立法院，台灣最受稱讚的就是自由、民主、經濟發展、我們的全民健保，還有人民的善良。」

他表示，立法院已通過海外資金匯回專法，實施後首年匯回資金，以稅率8%課徵，匯回後若進行實質投資，可享減半優惠稅率，台商如果把錢放在國外不放心，現在帶回台灣，「你很放心，因為台灣政府講道理，又有法治，台灣財政現在又很好」。

另外，蘇嘉全說，蔡總統交代，要他代替她向台商請安，跟大家報告，現在國家整體運作非常好，政府部門大家都很打拚，為百姓做事；他也期待在菲律賓的年輕人與台商二代接棒後繼續努力，將企業發揚光大。（編輯：高照芬）1080818